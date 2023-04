Tennis Tavolo Alba da record anche in D2, una stagione storica

TT Alba A finisce il suo campionato D2 nel migliore dei modi.

Dopo la già conquistata promozione in D1, il nono successo stagionale consolida il primato nel Girone G: un netto 5-1 contro TT Derthona, nella 12ª e ultima giornata giocata in casa.

Questa vittoria consente a TT Alba A di raggiungere quota 20 punti mantenendo un distacco di 4 dalla seconda classificata. Un successo che per TT Alba significa record di punti in D2, e corona un bilancio stagionale estremamente positivo (9 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta).

La formazione albese scesa in campo: Elisa Giacosa (capitano), Riccardo Deiana, Giacomo Giamello, Guido Raimondo (riserva).

Ottimo piazzamento di TT Alba A anche nelle statistiche finali dei 35 atleti del girone: Paolo Racca primo classificato (100% di vittorie, 8 su 8), Giacomo Giamello secondo (90%, 9 su 10), Riccardo Deiana sesto (75%, 15 su 20), Elisa Giacosa tredicesima (55%, 12 su 22).

Tennis Tavolo Alba chiude così una stagione storica per i campionati a squadre: laureandosi campione con entrambe le compagini in D2 e D3; centrando una doppia promozione in D1 (che mancava da 6 anni) e D2; battendo svariati record di punti e vittorie. TT Alba promuove il tennis tavolo: corsi lunedì 18:30-20:15, lunedì-mercoledì 20:30-22:15, Palashuttle Montessori (Alba), prova gratuita.

