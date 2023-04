Volley maschile A3. Savigliano, il cuore non basta: Catania vince al tie-break gara 1 dei quarti

Il Monge-Gerbaudo Savigliano gioca con il cuore, ma esce sconfitto al PalaCatania in gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A3 Credem Banca. Contro Farmitalia Catania vanno in scena quasi 2 ore e mezza di pallavolo intensa e combattuta, piena zeppa di colpi di scena.

Il primo set ne è il preludio perfetto: Savigliano si ritrova addirittura a -9, ma rientra fino al 22-22. A quel punto, però, trascinato da Casaro, Farmitalia chiude i conti 25-23. I piemontesi partono male nel secondo, ma rientrano e mettono la freccia sul 16-17, per poi prendersi il parziale sul 22-25. Il terzo è maggiormente a senso unico: Catania prende il largo a metà contesa e non si fa più riprendere, vincendo 25-21.Sulle ali dell’entusiasmo, gli uomini di Kantor sembrano poterla chiudere già nel quarto, portandosi sul 22-17, ma sale in cattedra Galaverna, che con la sua battuta ficcante consente ai suoi di trovare un parziale di 7-0 e di prendersi il set.

Si decide tutto al tie-break, ancora una volta sulle montagne russe: Savigliano va subito sullo 0-3, ma Catania rientra e scappa, portandosi addirittura sul +4, che mantiene fino alle fine. Il 15-11 è di Zappoli, che lancia la festa etnea.

Top scorer Casaro con 27 punti, contro i 23 di Spagnol, ma chiudono a 20 anche Zappoli e Galaverna.

La prima puntata di un film che ha tutta l’aria di essere divertentissimo è dei siciliani. Ora, ci si sposta in Piemonte. Sabato 22 aprile alle 20.30, infatti, è in programma al PalaSanGiorgio gara-2, con il Monge-Gerbaudo che dovrà trovare una prestazione perfetta per contenere gli attacchi isolani e portare la contesa a gara-3 (martedì 25, ore 20.30, nuovamente in Sicilia).

I sestetti iniziali Coach Waldo Kantor propone la diagonale Fabroni-Casaro, Zappoli e Battaglia schiacciatori, il tandem Frumuselu-Jeroncic al centro. Libero Zito. Simeon punta, invece, sull’usato sicuro: Filippi in regia, Spagnol opposto, Nasari e Galaverna in posto 4, capitan Dutto e Rainero al centro. Liberi in rotazione: Rabbia in difesa, Gallo in ricezione.

Primo set L’inizio è in grande equilibrio, con le due squadre che “picchiano” forte in battuta: doppio ace di Zappoli, poi ne trova uno anche Galaverna. I siciliani, però, scappano: sul 5-5, la Farmitalia piazza sei punti consecutivi, con un primo tempo di Zappoli e un doppio ace fortunoso di Casaro, per il 10-5 che costringe Simeon al primo time-out dei quarti. L’opposto di casa mantiene ancora il servizio per due punti, fino all’12-5, quando la sua battuta termina out (12-6). Lo strappo etneo è decisivo: sul 19-12, con il divario pressoché intatto, la panchina ospite ferma ancora il gioco. Il nuovo stop rilancia i piemontesi, che accorciano: un tocco morbido di Nasari li riporta sul 20-16 e costringe gli etnei al primo stop. Ancora lo schiacciatore ex Fano con un ace e un attacco out di Casaro: 21-19 e secondo time-out per Kantor. Fabroni trova il muro del +3 su Galaverna, ma sul break successivo è proprio il cuneese a mettere a terra il pallone del -1 (22-21). È di Spagnol il punto del pari: 22-22. È un ace di Zappoli su Nasari a regalare due set-point ai catanesi: 24-22. Galaverna annulla il primo, ma Casaro chiude i conti con il suo decimo punto: 25-23.

Secondo set Catania parte in fiducia e vola subito sul 5-1. Savigliano, però, rientra ancora una volta, ma resta sempre indietro di qualche punto: un primo tempo di Rainero termina out, per il 13-9 Farmitalia. Spagnol trova l’ace che riporta Savigliano a -1: 15-14. È, invece, un servizio vincente di Nasari a regalare il primo sorpasso: 16-17 e time-out di Kantor. Il Monge-Gerbaudo, però, è in grande forma: un lob di Spagnol, un attacco out di Zappoli e un punto di Galaverna producono il 16-20 che costringe Catania a fermare ancora il gioco. Sul 17-21, Trinchero entra per Dutto e, con l’aiuto della rete, trova il punto del 17-22. Battaglia riporta i suoi sul 19-22 e Simeon ferma il gioco. Spagnol gioca con il muro: 21-24 e tris di palle-set. Catania annulla il primo e, con Casaro al servizio, Simeon si gioca subito il time-out. Al rientro, Farmitalia ha la palla per accorciare ancora, ma Cascioli mette out, confermato anche da video-check. 22-25 e 1-1.

Terzo set Si riparte ancora in equilibrio, ma, come già accaduto nei due parziali precedenti, Catania mantiene sempre la testa avanti, restando a lungo sul +3. Un bel diagonale di Casaro produce il +4 (13-9) e Simeon ferma il gioco. Al rientro in campo Farmitalia incrementa ancora il vantaggio: un ace di Battaglia dà il 16-11. Savigliano torna a -4, ma i siciliani scappano ancora: un diagonale di Zappoli che gioca con il muro genera il 19-13. Nuovo time-out Simeon. Al rientro, Filippi attacca out: 20-13, massimo vantaggio catanese. È di Battaglia il punto che regala sei set-point a Catania. Spagnol ne annulla due al servizio e Kantor ferma il gioco (24-20). Casaro viene murato, ma Spagnol mette poi a rete: 25-21.

Quarto set È il parziale più equilibrato: le squadre restano punto a punto fino al 9-9, quando Catania ne trova due di fila. Simeon ferma subito il gioco (11-9). Ancora Casaro al rientro in campo: bel diagonale e 13-10. Sempre l’opposto trova un grande parallelo che porta il punteggio sul 16-12: Simeon si gioca il secondo time-out. Due bei punti di Spagnol consentono a Savigliano di tornare a -2 (18-16) ed è Kantor a fermare il gioco. Il video-check conferma l’attacco vincente di Battaglia e, sul punto successivo, è ancora un tocco fortunoso del nastro a regalare l’ace a Jeroncic, che poi ne trova subito un altro: 22-17. Il Monge-Gerbaudo non demorde: il servizio di Galaverna mette in difficoltà la ricezione di casa e Spagnol ne approfitta per il punto del 22-20. Time-out Catania. Battaglia mette fuori e una pipe di Galaverna impatta a 22. Sempre “Gala” trova due ace consecutivi: 22-24 e parziale di 7-0 per gli ospiti. Catania annulla il primo set-point, ma ancora Galaverna in fiducia liquida la pratica: 23-25 e si va al tie-break.

Quinto set Simeon parte con Mellano al crntro al fianco di Dutto. Proprio il centrale classe 2003 trova il muro dello 0-3. Time-out Kantor. Catania recupera un passo alla volta e sono due ace di Casaro a regalare il doppio sorpasso: 7-5. Time-out Simeon. Frumuselu mura Nasari e si cambia campo sull’8-5. Battaglia mette in difficoltà la ricezione ospite: 10-6 Catania e nuovo time-out saviglianese. Fabroni mura Nasari, quindi Zappoli gioca bene con il muro: 13-8. Sul 13-10, time-out Kantor. Primo tempo di Jeroncic: quattro match-point per i siciliani. Savigliano annulla il primo, ma Zappoli chiude i conti: 15-11 e successo Catania.

Farmitalia Catania-Monge-Gerbaudo Savigliano 3-2

Parziali: 25-23, 22-25, 25-21, 23-25, 15-11

Farmitalia Catania: Fabroni 3, Casaro 27, Zappoli 20, Battaglia 14, Jeroncic 16, Frumuselu 7, Zito (L); Tasholli, Nicotra, Fichera; Maccarrone, Smiriglia. All. Kantor.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 2, Spagnol 23, Galaverna 20, Nasari 14, Dutto 6, Rainero 5, Gallo (L), Rabbia (L2); Mellano 2, Calcagno, Trinchero; N. E. Bergesio. All. Simeon.

Durata set: 29’, 29’, 27’, 28’, 17’