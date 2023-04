Volley maschile Serie C: ultima di regular season per il VBC Mondovì/Villanova, in palio ancora un posto nei playoff

Nel Campionato di Serie C maschile ultimo impegno della regular season 2022/2023. Il VBC Mondovì/Villanova allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio sabato sera alle ore 20.30 ospiterà il forte Val Chisone, attualmente secondo con 55 punti ed a -1 dal Racconigi capolista.

Per i monregalesi questa è una partita di certo molto impegnativa perché il Val Chisone è una formazione tecnicamente e tatticamente di ottimo livello, che ha ampiamente meritato la qualificazione ai play-off promozione giocando con grande costanza ad alto livello.

Ormai già matematicamente qualificati ai play-off sia il Racconigi che il Val Chisone, almeno per la matematica resta ancora in palio il terzo posto, anche se il S. Paolo Torino terzo è davvero molto vicino a centrare il traguardo: infatti i torinesi hanno 3 punti di vantaggio e giocano a Collegno in casa dell’ ArtiVolley ormai tranquillo al quinto posto.

“Noi – asserisce coach Massimo Bovolo – dobbiamo puntare a conquistare questi 3 punti sia perché vogliamo chiudere con un successo pieno questa regular season sia perché non vogliamo avere alcuna recriminazione. Per ottenere quello che sarebbe il diciannovesimo successo sulle 22 partite giocate dovremo essere molto efficaci in ogni fondamentale, mantenendo sempre una grande lucidità.”