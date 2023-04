Rezzo in TV con la ricetta di don Enrico e il nuovo claim turistico

Con lo slogan nuovo di zecca “Sopra(t)tutto Rezzo”, il piccolo ma vulcanico comune dell’Alta Valle Arroscia vola in tv.

E lo fa cavalcando una delle trasmissioni più fresche, innovative e seguite dal pubblico di Telecupole, “Dalla Messa alla Mensa”, la rubrica itinerante tra fede, turismo e comunità parrocchiali della Liguria meno acclamata curata dalla giornalista e divulgatrice agro-scientifica Renata Cantamessa, nota al grande pubblico come la Fata Zucchina.

Domenica 23 aprile, dalle ore 10.30, i riflettori della storica emittente del Piemonte si accenderanno sulla Santa Messa domenicale officiata in diretta dal santuario della Madonna Bambina di Rezzo da don Enrico Giovannini, che poi si unirà al sindaco Renato Adorno, coadiuvato da Elisa Berutti e Alida Ameglio della Commissione Cultura comunicale, oltre all’immancabile team della pro loco, per sorprendere gli spettatori del piccolo schermo e dei social media con la sua ricetta a tutto territorio: le “Caserecce al Brusso”, preparate con la pasta a filiera italiana dell’azienda più che centenaria “Pasta Berruto” di Carmagnola (TO), sponsor ufficiale della trasmissione.