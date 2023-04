Lpm Bam Mondovì: gli Ultras Puma salutano il tecnico Bibo Solforati: “Avrai sempre un posto speciale nel nostro cuore”

Un addio, anzi un arrivederci! Gli "Ultras Puma", il gruppo organizzato dei tifosi della Lpm Bam Mondovì, ieri sera hanno salutato l’allenatore Matteo Bibo Solforati, che dopo due stagioni alla guida del Puma, lascia Mondovì per fare il grande salto in A1, andando a sedersi sulla panchina del Volley Bergamo 1991.

I tifosi monregalesi hanno voluto ringraziare il tecnico pesarese per le ultime due stagioni vissute a Mondovì, contraddistinte da una finale play-off, quella dello scorso anno, sfuggita in gara 3 per una manciata di punti. Un saluto a dir poco caldo e cordiale, che ha finito per commuove Solforati, probabilmente un po' sorpreso per lo "tsunami" d'affetto trasmesso dagli Ultras Puma.

I tifosi hanno anche consegnato all’ormai ex allenatore del Puma una targa ricordo con incise parole profonde: “Ciao Bibo, ci hai regalato emozioni indescrivibili. Avrai sempre un posto speciale nel nostro cuore. Grazie di tutto.”

Anche sui social si sono susseguiti i messaggi d’affetto, come quello apparso sulla pagina degli Ultras Puma:

"Ad un passo dal sogno. Eh si, ci hai regalato emozioni che a parole è difficile spiegare. La scorsa stagione siamo stati vicini come non mai al sogno A1. Quest'anno è andata come è andata, la delusione c'è ma nello sport si vince e si perde, da sempre è così. Ma una cosa è certa, averti conosciuto è stata una vittoria per tutti noi. I valori umani restano indipendentemente dai risultati del campo e dalle strade che la vita ci offre...E quindi GRAZIE!!!

In bocca al lupo per la tua nuova avventura, ti meriti il meglio dentro e soprattutto fuori dal campo...E ne siamo sicuri ... ci rivedremo!!

Pronta la risposta di Solforati: “Grazie a tutti gli Ultras Puma…è stato un onore e un grande piacere essere con voi. Le maglie possono cambiare, ma le persone restano. Sono sicuro che ci rivedremo presto.”