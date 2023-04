Volley maschile A3. D'Angelo (ds Farmitalia Saturnia) in vista di gara 2 dei quarti: "A Savigliano dovremo avere pazienza"

E' terminata al tie-break, con la vittoria della formazione di casa, gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie A3 tra Farmitalia Saturnia e Monge Gerbaudo Savigliano.

Gara 2 è in programma sabato 22 aprile, con fischio d'inizio alle 20.30: la squadra di Simeon, sinora protagonista di un'ottima stagione, proverà a fare suo l 'incontro per pareggiare la serie e portare gli avversari a gara 3, eventualmente in programma martedì 25.

Il commento post partita del diesse dei catanesi Piero D’Angelo: “L’importante era vincere. La dimostrazione è arrivata con la vittoria al quinto set, dopo che abbiamo subito la rimonta nel quarto. A Savigliano dovremo avere pazienza, perché il loro pubblico è caloroso e tenteranno il tutto per tutto per rinviare la contesa alla bella. I play off sono del resto una lotteria, mi spiace però sottolineare che la formula non ci sta di certo aiutando visto che siamo costretti a giocare sempre di mercoledì sera senza la possibilità di riempire il PalaCatania”