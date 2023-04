A Cortemilia 850 mila euro per la sistemazione idraulica e spondale del fiume Bormida

Complessivi 850 mila euro: sono i fondi in arrivo al Comune di Cortemilia per la sistemazione idraulica del fiume Bormida. Un intervento importante, che per il paese dell’Alta Langa ha una duplice valenza, legata sia alla messa in sicurezza del territorio, rispetto a fenomeni meteo divenuti drammaticamente rari, ma sempre più violenti, quando si manifestano, che al piano regolatore. Le tempistiche includono l’aggiudicazione dei lavori attraverso gara nel 2023, per poi iniziare i lavori nel 2024, così da terminarli nel giro di alcuni mesi.



«La conferma del finanziamento - spiega il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito - è stata una notizia importante perché ci permette di completare l'opera relativa alle difese spondali. Oltre alla messa in sicurezza del territorio, si potrà ottenere il miglioramento di alcuni aspetti normativi legati al piano regolatore e relativi alla difesa di certe aree, che potranno diventare oggetto di futuri interventi edilizi».