A maggio si inaugurerà il nuovo serbatoio a Cerretto Langhe: un’opera da 1,7 milioni di euro

Sarà un maggio importante per l’Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi (Alac), aderente alla società consortile Cogesi: nei prossimi giorni verrà definita la data per l’inaugurazione del nuovo serbatoio di 4.000 metri cubi a Cerretto Langhe, in località Pedaggera, costato 1,7 milioni di euro. “È un doppio serbatoio dalla forma circolare, in acciaio con trattamento vitreo totalmente riciclabile a fine vita. La sua costruzione è stata progettata per integrarsi al meglio con l’ambiente circostante. Il nuovo serbatoio di accumulo dovrà garantire il carico idraulico adatto ad alimentare la rete distributiva verso il Roero”.

Saranno inaugurate anche tre turbine elettriche presso i serbatoi di Murazzano, Mombarcaro e Lequio Berria. Riusciranno a integrare circa il 70% delle esigenze energetiche di Alac. Gli impianti sono stati realizzati all’interno delle camere di manovra dei serbatoi. Aggiunge Travaglio: “Il nostro piano di investimenti quadriennale da 19 milioni si muove nell’ottica della razionalizzazione idrica, del risparmio energetico e il rispetto ambientale”.

A maggio sarà approvato anche il bilancio 2022. “Si prevede ancora con segno positivo ma con un utile in forte contrazione rispetto all’anno precedente, principalmente a causa dell’aumento della spesa per l’energia elettrica, che è triplicata rispetto al 2021”, ha concluso il dirigente. Alac, società, che svolge un servizio pubblico in merito alla raccolta, trattamento e fornitura di acqua potabile, è partecipata dalla Provincia, socio di maggioranza con il 53% del capitale e da 21 Comuni del territorio, il più grande dei quali è Alba.