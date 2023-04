Conoscere la comunità LGBTQAI+: ad Alba l'incontro organizzato dal Gruppo Sportivo Sordi

L’associazione A.S.D. GSS Alba Sport & Cultura ha organizzato ad Alba, in Sala Riolfo, il seminario “Conoscere la comunità LGBTQAI+”, tenutosi nel pomeriggio di domenica 16 aprile. L’incontro si è svolto in lingua dei segni italiana con l’interprete Simona Biani, alla presenza di circa 60 partecipanti sordi.

“Un evento di grande successo – decreta il presidente dell’associazione Corrado Avarino –. Abbiamo voluto creare un’occasione di incontro, dialogo e condivisione”.

Il termine LGBTQAI+ è un acronimo in evoluzione e designa tutte le identità di genere e orientamenti sessuali oltre all’eterosessualità cisgender. Una molteplicità di soggettività che si riconosce comunità e condivide esigenze e rivendicazioni comuni, storicamente oggetto di discriminazioni e pregiudizi. “Esistono dimensioni della persona che spesso la società trascura o condanna senza appello – continua Avarino –. Difendere e promuovere i diritti LGBT significa riconoscere che ogni persona possiede individualità autentiche, che si esprimono in concetti come l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Tali individualità sono state lungo i secoli ignorate, nascoste o apertamente e violentemente condannate. Oggi, invece, alla luce della pari dignità sociale e dell’uguaglianza di fronte alla legge a prescindere da caratteristiche personali – come stabilisce l’articolo 3 della nostra Costituzione – occorre difendere e promuovere una cultura dei diritti LGBT che tuteli tutte le dimensioni della persona, dalla relazione di convivenza al matrimonio, dalla lotta all’omofobia e ai discorsi omofobici alla difesa delle famiglie incentrate su coppie dello stesso sesso”.

Agedo è una onlus presente su tutto il territorio nazionale, formata da famiglie e amici di persone appartenenti alla comunità LGBTQAI+. La sezione Agedo Asti-Alba-Alessandria ha raccolto l’invito a prendere parte all’incontro relazionando e rispondendo agli interrogativi dei presenti. Grande soddisfazione da parte di Isa Aimasso e Oriella Bolla di Agedo, confermata dalle parole di Salvatore Falzone de Le Metamorfosi Alessandria, che commenta: “È stato per noi un onore ricevere da parte del Gruppo Sportivo Sordi Alba l'invito a parlare della Comunità LGBTQAI+. Per noi è stata un'assoluta novità, e così anche per loro; c'era un po' di nervosismo, c'era la paura di non riuscire a spiegare concetti che a prima vista potrebbero sembrare semplici ma che in realtà sono molto complessi, soprattutto per chi non li ha mai incontrati. Eppure, domenica si è verificato qualcosa di straordinario: la parola intersezionale, di cui molti si riempiono la bocca, ha trovato una sua profondissima realizzazione nella Sala Riolfo del Cortile della Maddalena. Noi ci siamo sentiti accolti fin dal primo momento. Eravamo sorpresi, all'inizio, dalle tante domande che sono arrivate dal pubblico; sorpresi perché è raro vedere un tale interesse, un tale coinvolgimento, spesso anche all'interno della stessa comunità LGBTQAI+. Nell'aria c'era la voglia di comprendere, di interrogarsi, di approfondire, sempre con assoluto rispetto, anche nei casi di discordanza di opinioni. Usciti dalla sala eravamo commossi e profondamente grati per questa occasione: trasformati, si può dire. Non vediamo l'ora di rivedere il Gruppo Sportivo Sordi Alba anche solo per stare insieme, per incontrarsi: sono queste le connessioni che devono essere coltivate, sono queste le connessioni di cui tutti noi abbiamo bisogno. Grazie”.

Le Metamorfosi, ad Alessandria, non si limita a essere un tradizionale book club: qui si legge e ci si interroga, problematizzando costantemente se stessi e il mondo. Tra gli obiettivi di questa realtà, c'è anche l'educazione, la sensibilizzazione e la formazione sulle tematiche queer e di inclusione sociale in generale.

Nell’interagire, talvolta possono esserci esitazioni nel timore di non rapportarsi adeguatamente con le persone con diversity e simili situazioni possono vivere anche i membri della comunità LGBTQAI+. “Grazie a iniziative come il seminario organizzato dalla GSS Alba Sport & Cultura risulta che le sfide e le necessità di ciascun gruppo all'interno della società non vengono trascurate e anzi possono essere prese in considerazione e discusse per creare una soluzione inclusiva. Solidarietà e collaborazione permettono di superare le barriere e i pregiudizi, creando un ambiente di sostegno reciproco e facilitando l’alleanza che si propone di realizzare importanti cambiamenti sociali nel nostro Paese”, conclude Avarino.