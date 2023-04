I festeggiamenti della comunità islamica di Verzuolo per la fine del Ramadan

La comunità musulmana di Verzuolo ha festeggiato la fine del Ramadan con la tradizionale cerimonia Eid Al-Fitr, che significa letteralmente «festa della rottura del digiuno».

L’evento si è tenuto al Centro culturale dell’associazione Islamica del Monviso che ha sede in via del Teatro.

Alla festa sono stati invitati il sindaco Gian Carlo Panero, assieme al Luogotenente Roberto Besante, della locale Stazione dei Carabinieri, e il parroco don Marco Gallo.

Quest’anno i musulmani hanno concluso il Ramadan nella notte del 20 aprile. Era iniziato nella notte tra il 22 e 23 marzo.

II periodo, della durata di circa un mese, viene dedicato al digiuno, alla preghiera con la lettura del Corano e alla carità.

"È stato un momento significativo – sostiene il sindaco – per poter cogliere gli usi della religione Islamica nelle nostre terre. Ho richiamato, in particolare, le loro parole scritte in cui viene espresso che il Centro è una Comunità e l’Islam è per la Pace. Ho inoltre citato i nostri tre articoli della Costituzione – spiega Panero – il ripudio della guerra nell’art. 11; la condizione giuridica dello straniero che è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattamenti internazionali (art. 10).

In conclusione ho ricordato l’articolo 8:« tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge".

Credo – conclude il sindaco – che sulla base di questi principi, per una buona integrazione sia importante rispettare le origine e le diversità di tutti”.

Gli fa eco il parroco don Marco Gallo: “È stato un momento molto cordiale, semplice ma con interessanti occasioni di condivisione spirituale. È stato bello ascoltare da loro come il Ramadan sia un mese di impegno, ma anche di occasione di vita comunitaria, e generosità. Abbiamo molto apprezzato l’invito e ci piacerebbe ricambiare in occasione della nostra festa patronale”.

La serata si è conclusa con la condivisione dei piatti tipici islamici dal cous cous , ai dolci e l’immancabile tè in un momento di convivialità e fratellanza.