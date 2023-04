Mutilazioni genitali femminili e matrimoni forzati: a Savigliano il primo incontro per parlare del tema

L’Agenzia Formativa del Monviso Solidale, in collaborazione con il Centro Antiviolenza E.M.M.A. ONLUS di Torino, hanno dato vita a un percorso di prima formazione, dedicato a 35 fra operatori Sociali e Sanitari, relativo alla tematica delle donne vittime di violenza, con particolare riferimento ai temi dei matrimoni forzati, delle Mutilazioni Genitali Femminili e il riconoscimento della protezione internazionale.

Il corso, finanziato dalla Regione Piemonte, coinvolgerà docenti esperti sulle diverse tematiche (operatrici di centri antiviolenza, medici/mediche, mediatrici interculturali, esperte sui matrimoni forzati, antropologhe, esperte della CT, etnopsichiatre/i), con l’obiettivo di promuovere e consolidare le competenze sul tema delle violenze a carico di donne maggiorenni e minorenni e sui minori vittime di violenza assistita.

Il primo incontro si è svolto martedì 18 aprile a Savigliano, la presentazione è stata tenuta da Luisa Ghigo, Responsabile Area Famiglia e Minori per il Consorzio, e Serena Marro, rappresentante dell'ente Capofila del CAV 10.

Erano presenti anche la dott.ssa Anna Maria Zucca, Presidente del Centro antiviolenza Emma e il dott. Luca Bello, medico ginecologo e dalla D.ssa Anita Fortunato, ostetrica, fondatori del CE.MU.SS. Centro Multidisciplinare per la salute sessuale ASL città di Torino, che hanno poi svolto la docenza del primo incontro.

“Le MGF (mutilazioni genitali femminili) sono riconosciute a livello internazionale come una violazione dei diritti umani – spiega Luisa Ghigo - e sono una delle tante manifestazioni di disparità nelle relazioni di genere e una forma di violenza contro le donne. Il Dott. Bello e la D.ssa Fortunato ci hanno aiutato a leggere il fenomeno in maniera sensibile, rispettosa e non stigmatizzante attraverso un linguaggio preciso e soprattutto attento alle donne e alla loro cultura”.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 16 maggio nel corso del quale la D.ssa Fantauzzi dell'Università di Torino proseguirà portando un inquadramento antropologico sul tema.