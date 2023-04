"Orientamento precoce": alunni alla scoperta dei propri talenti nelle aziende del territorio

Alcune scuole dell’Istituto Comprensivo Cortemilia - Saliceto hanno aderito ad un interessante progetto promosso dal CFP Cebano- Monregalese, in collaborazione con la Città dei Talenti di Cuneo. L’iniziativa denominata “Orientamento Precoce” è finalizzata a far scoprire i personali talenti e le attitudini di ciascuno, fin dalla più tenera età.

L’obiettivo è, appunto quello di avvicinare ogni bambino al mondo del lavoro, presentando in modi diversi una varietà di professioni e di ambienti lavorativi, al fine di sviluppare in ciascun alunno la metacognizione necessaria per comprendere quale orientamento formativo e professionale sia più in linea con le proprie capacità e passioni. Lavorando in questa direzione, sarà più agevole la scelta del percorso di studi al termine della scuola secondaria di primo grado.

Pertanto, nell’ambito di tale progetto, le scuole primarie di Camerana, Monesiglio e Prunetto si sono recate in visita alle aziende produttive del territorio: gli alunni di Monesiglio alla Cometal, quelli di Prunetto alla Brovind, mentre Camerana alla Simic.

Un’esperienza concreta e molto interessante, in cui i bambini hanno potuto osservare da vicino produzioni e i vari tipi di mansioni dei lavoratori.