Ai domiciliari il giovane alla guida dell'Audi a Dronero. Il suo legale: "E' umanamente distrutto"

Nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana, intorno alle quattro, una serata tra amici si è purtroppo trasformata in tragedia. Quella notte, Elena Giorsetti, 18enne residente in frazione San Giuliano di Roccabruna, studentessa del Liceo Artistico di Cuneo, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale, che ha coinvolto tre autovetture e nove persone.

Feriti anche altri due ragazzi in quello scontro avvenuto sulla provinciale 160, vicino all’abitato di Monastero di Dronero, dopo Pratavecchia. Per il 23enne conducente dell’Audi su cui viaggiava la giovane, seduta sul lato passeggero del sedile posteriore, è subito scattato l’arresto da parte della polizia giudiziaria. Si trova attualmente sottoposto a misura cautelare.

Raggiunto telefonicamente il suo difensore, l’avvocato Paolo Monica, mantenendo il massimo riserbo sull’attività investigativa e sulla dinamica del sinistro, ancora da accertare e ricostruire, commenta la tragedia: “Il ragazzo è umanamente distrutto. È una persona che ha subìto una gravissima perdita. La ragazza che è mancata era una sua carissima amica”.

Nei giorni scorsi il giudice per l’udienza preliminare ha proceduto all’interrogatorio di garanzia, accogliendo la richiesta formulata dalla Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Francesco Lucadello, di disporre la misura cautelare nei confronti dell’indagato. Il giovane si trova attualmente agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale.

Elena è la settima vittima su strada della Granda dal'inizio del 2023. Mercoledì 19 aprile si sono celebrati i funerali nella chiesa parrocchiale della frazione dove la studentessa viveva con la famiglia.