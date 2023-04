Bruciano nella notte due mezzi a Savigliano e Barge: veicoli distrutti, nessun ferito

Due incendi nella notte hanno interessato un trattore ed un furgone a distanza di poco tempo.

Il primo allarme intorno alla mezzanotte a Savigliano, mentre un'ora e mezza più tardi la chiamata per un mezzo agricolo in fiamme in via Bagnolo, a Barge.

Sul posto si sono recati, nel primo caso due squadre dei vigili del fuoco di Savigliano e Saluzzo , mentre a Barge sono intervenuti i pompieri locali oltre a quelli di Saluzzo.

Nessuna conseguenze esterna, ma in entrambi i casi i mezzi sono andati distrutti. Non risultano persone coinvolte, né ferite.