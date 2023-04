Morì in una battuta di caccia a Baldissero d’Alba: Procura chiede il rinvio a giudizio di un 57enne di Savigliano

Il 4 ottobre prossimo il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Asti sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal sostituto procuratore Davide Lucignani, a carico del 57enne di Savigliano che, durante una battuta di caccia nei boschi di Baldissero d'Alba, esplose un proiettile ferendo mortalmente il 32enne Luca Osella. Per quella data è anche atteso l’accordo tra le assicurazioni. A essersi costituita responsabile civile è la compagnia assicurativa Unipol Sai, con cui l’indagato aveva sottoscritto una polizza. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.



Residente a Carmagnola (Torino), elettricista, sposato da pochi mesi e in attesa del primo figlio, Osella fu vittima dell’incidente nella mattinata di sabato 12 febbraio 2021, mentre insieme a un compagno aveva da poco iniziato una battuta di caccia di selezione al capriolo nei boschi di località Baroli a Baldissero d'Alba.



Nei mesi precedenti, sono stati effettuati gli accertamenti tecnici da parte dei Ris di Parma volti alla ricerca di residui da sparo sui campioni prelevati per stabilire quale fu l’arma da cui venne esploso il proiettile.