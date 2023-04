Il meteo: tempo ancora variabile per il ponte del 25 Aprile

Correnti occidentali ondulate renderanno il ponte della festa della Liberazione variabile, anche se nel complesso ci saranno poche precipitazioni. Temperature in perfetta media per il periodo.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Oggi venerdì 21 aprile. Cielo molto nuvoloso o coperto su Piemonte e Valle d'Aosta, più sereno sulla Liguria. Piogge ancora sparse sulle aree settentrionali del Piemonte, isolate e deboli altrove. Miglioramento generale a partire dalla serata. Temperature massime in calo con valori compresi tra 14 e 17 °C su pianure, fino 18/19 °C su coste. Venti deboli e di direzione variabile.



Sabato 22 aprile. Bel tempo fino al pomeriggio, poi graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest per l'avvicinarsi di una perturbazione della Francia. Temperature minime tra 8 e 13 °C, massime in temporaneo aumento fino 20/21 °C, venti ancora assenti o deboli di direzione variabile, anche se ci saranno moderate raffiche occidentali sui rilievi alpini di confine.



Domenica 23 aprile. Cielo variabile con possibili temporanee schiarite alternate a passaggi nuvolosi più estesi, con precipitazioni irregolari sia sotto forma di piogge deboli e diffuse che di rovesci o temporali, principalmente sui settori settentrionali e Valle d'Aosta. Temperature massime stazionarie o in calo nei settori settentrionali a causa delle precipitazioni, minime in leggero aumento. Venti deboli di direzione variabile e a regime di brezza, con locali intensità meridionali più moderate sulle Langhe.



Lunedì 24 e martedì 25 aprile. Correnti più nordoccidentali manterranno cielo più sereno sulle pianure e sulla Liguria, mentre nuvolosità estesa potrà essere presente sulle zone alpine di confine con precipitazioni diffuse e forti venti di Foehn.



Tendenza successiva. Settimana che si presenterà meteorologicamente tranquilla e tipicamente primaverile, senza precipitazioni consistenti in vista.



Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/



Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/642-Stagionali_maggio_2022.html



Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona