Allegria solidale con la Compagnia d’la Vila nella tradizionale serata dell'amicizia Lions

Successo, venerdì scorso al cinema Lux di Scarnafigi, per la tradizionale serata di solidarietà e amicizia del Lions Club Scarnafigi e Piana del Varaita. E' stata organizzata quest’anno al cinema Lux di Scarnafigi con lo spettacolo “Tuta culpa… d’le büsìe” commedia brillante di Christian La Rosa e Carlo Antonio Panero che ha visto in scena la “Compagnìa teatrale dialettale ‘dla Vila” di Verzuolo. "Bravissimi e molto divertenti" il commento generale.

"Gli attori hanno saputo coinvolgere il pubblico in maniera accattivante, e intrattenere per quasi tre ore un pubblico che ha più volte dedicato loro applausi a scena aperta".

“Grazie alla generosità di chi ha partecipato si è potuto raccogliere un importo che andrà ad aiutare l’Asilo di Scarnafigi a dotarsi di nuovi strumenti digitali. E’ importante poter consentire alle nuove generazioni l’accesso, anche se in età prescolare, agli strumenti più innovativi per l’apprendimento e siamo orgogliosi come Club di poter essere di supporto alle strutture scolastiche del territorio di nostro riferimento” dichiara il Presidente Matteo Quaglia.

A sua volta il Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita è stato ringraziato per il sostegno dal Presidente dell’Asilo "San Vincenzo" presente in sala con il Presidente della Proloco, il quale ha evidenziato l’importanza di collaborare affinché le diverse associazioni del territorio collaborino per la crescita dello stesso.

Il sindaco Riccardo Ghigo ha poi espresso il suo grazie per la costruttiva collaborazione di rete tra il club, l’Amministrazione e le associazioni.

"Un ringraziamento immenso va alla Cumpagnìa ‘dla a Vila che ancora una volta è riuscita, divertendo con uno spettacolo di grande qualità, consentire la realizzazione di un importante service" conclude Matteo Quaglia.