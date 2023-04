Magliano Alfieri: domenica 23 aprile ultima tappa della rassegna letteraria e teatrale “Se una sera d’inverno”

Domenica 23 aprile alle ore 17 presso il Salone Polifunzionale di frazione Sant’Antonio a Magliano Alfieri, ultima tappa della rassegna letteraria e teatrale “Se una sera d’inverno”, organizzata dalla locale biblioteca civica, con la collaborazione del comune e delle associazioni “Il Paese” e “Amici del Castello Alfieri”.

Dopo i molti incontri con autori e autrici, e le presentazioni di opere letterarie molto interessanti, arriva il teatro.

Sul palco si esibirà la Compagnia del Nostro Teatro di Sinio con la commedia in due atti di Oscar Barile intitolata “Ra Legittima”.

Ambientata tra gli anni ’50 e ’60 del Novecento, la piéce racconta la vicenda di una famiglia alle prese con la non facile spartizione dell'eredità e l’assegnazione delle “legittima”. L’intreccio avviene in un mondo che sta cambiando ad una velocità inaspettata per alcuni protagonisti. Un affresco di una famiglia che solo la saggezza di una madre riuscirà a salvare dalla deriva.

La commedia è in piemontese ed è scritta e diretta dal bravissimo Oscar Barile.

Ingresso ad offerta libera.