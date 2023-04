Per il lungo ponte del 25 aprile ad Alba e Asti visite guidate nei centri storici

Dalla cattedrale di San Lorenzo, che custodisce il prezioso Coro rinascimentale di Bernardino Fossati da Codogno alla chiesa romanico-gotica di San Domenico (esterno), il tour del centro storico di Alba toccherà gli edifici più importanti della città di origine romana. A piedi, curiosando tra le vie vestite a festa in occasione di Vinum, si potranno scoprire l’esterno di Casa Do con il fregio in cotto, il complesso e la chiesa barocca della Maddalena, via Cavour con la Loggia dei Mercanti, passando per piazza Pertinace con i suoi scavi romani e la chiesa di San Giovanni, dove sarà possibile ammirare le opere di Macrino d’Alba e Barnaba da Modena. Nell’anniversario della Liberazione, non mancheranno storie e racconti legati alla lotta partigiana di Alba, città medaglia d’oro al Valore militare, tratti dalle pagine più belle scritte da Beppe Fenoglio. Ma anche curiosità e aneddoti sulla nascita della Fiera del Tartufo e del Palio degli Asini.