Supermoto, presentato a Torino il “S1 GP del Piemonte”: appuntamento a fine aprile a Busca

Gli uffici della Regione Piemonte hanno ospitato giovedì scorso, la presentazione del “S1 GP del Piemonte”, gara inaugurale del torneo iridato di Supermoto, che avrà luogo sabato e domenica 29-30 aprile sul Circuito Internazionale di Busca.

Presenti al tavolo dei relatori il Promoter Danilo Boccadolce, CEO Xiem, il Consigliere Regionale Francesco Graglia, l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca ed il proprietario della pista buschese Cesare Speranza, che hanno preso a turno la parola per spiegare i motivi che hanno indotto ad organizzare l’evento in provincia di Cuneo.

Presente in sala un pubblico attento, con la Dottoressa Paola Casagrande, Direttrice del Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, il vice presidente ATL di Cuneo Rocco Pulitanò, l’assessore di Busca Ezio Donadio, l’ex assessore Gian Franco Ferrero, il sindaco di Tarantasca Giancarlo Armando, la Signora Lilia Imani, gestrice del tracciato, alcuni piloti e numerosi addetti del settore.

Danilo Boccadolce ha esordito con i ringraziamenti alla Regione Piemonte che, oltre ad aver messo a disposizione la sala per la presentazione dell’evento ha anche patrocinato l’evento, insieme al Consiglio Regionale, spiegando che lo sport delle Supermoto è in crescita, tanto che al Campionato Mondiale della classe S1 vi sono ben trentaquattro iscritti provenienti, oltre che dagli stati europei, anche dal Brasile e dagli USA. Ha poi lasciato la parola agli altri relatori, che hanno confermato l’importanza di questa manifestazione, che si propone anche come una vetrina di promozione delle località turistiche del cuneese e del Piemonte, insieme alle tradizioni culturali e culinarie.

Il programma della manifestazione prevede l’inizio delle prove libere ed ufficiali delle classi S1 GP, della SM Junior, della S4 della last chance e della gara valida per l’assegnazione delle posizioni in griglia a partire dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 18,00 circa mentre alla domenica i piloti scenderanno in pista già alle 9,30 per le prime gare, con l’intermezzo della sessione autografi alle 11,30 per riprendere il via delle ostilità alle ore 12,00, mentre le premiazioni sono previste dopo le ore 16.00.

Le gare, confidando nelle condizioni atmosferiche che fino ad ora ci hanno confortati, promettono spettacolo assicurato.