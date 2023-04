Direzione PD, Gribaudo: "Opposizione senza sconti, preoccupati per ritardi PNRR"

"Su Salario Minimo, e sulla difesa della Sanità Pubblica e della Scuola pubblica la nostra opposizione non farà sconti al Governo. Ma quello che ci preoccupa di più sono i ritardi sugli obiettivi PNRR” così Chiara Gribaudo, vice presidente PD, a commento della direzione PD e dell’intervento della Segretaria Schlein - “Siamo al servizio del Paese, facciamo il tifo per l'Italia. Ma non possiamo accettare che l’incapacità del Governo rischi di farci perdere questa grande occasione di rilancio del Paese. L'esecutivo non lo affronti in maniera burocratica, convochi un tavolo con le parti sociali e le altre forze politiche, perché in gioco ci sono la credibilità e il futuro del Paese. Come ha sottolineato la Segretaria, noi faremo la nostra parte con spirito costruttivo. Andiamo avanti, uniti, insieme ma obiettivi chiari” conclude Gribaudo.