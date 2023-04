Degrado allo scalone dell'Altipiano Mondovì, il centrosinistra: "Condizioni inadeguate"

"La scala in marmo e il monumento ai martiti della libertà sono un patrimonio del paesaggio urbano, un luogo caro alla cittadinanza per la memoria di tutti coloro che sacrificarono la propria vita per porre fine al fascismo e all'occupazione nazista" - scrivono i consiglieri Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia - "Da diverso tempo versa in una situazione di degrado inadeguata. Oltre all'aspetto estetico la mancata manutenzione al monumento potrebbe anche rappresentare un rischio per chi utilizza le scale".