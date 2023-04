La dottoressa Gianotti nuovo direttore della Diabetologia territoriale

Laura Gianotti è il nuovo direttore della struttura complessa Diabetologia territoriale dell’Asl CN1. 56 anni, la dottoressa Gianotti è laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Endocrinologia e Malattie del Ricambio presso l'Università degli Studi di Torino, nel 2004 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze endocrinologiche e metaboliche presso l’Università di Milano, conducendo attività di ricerca clinica nell’ambito delle alterazioni neuroendocrino-metaboliche dei disturbi del comportamento alimentare e dell’obesità nonché dell’endocrinologica ginecologica. Sino al 2004 ha svolto la sua attività presso la Divisione di Endocrinologia diretta dal Prof. Franco Camanni e successivamente dal Prof. Ezio Ghigo, in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino.

Dal 2007 è dirigente medico presso la Struttura di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, dove ha proseguito l’attività dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, ampliando le sue competenze nel settore dell’endocrinologia tiroidea, della diabetologia e del metabolismo calcio-fosforico ed osseo; dal 2018 è responsabile per l’osteopatia metabolica e l’attività didattico-formativa del corso di laurea in Medicina e nel 2022 ha ottenuto l’elevata specializzazione per le malattie del metabolismo osseo e le malattie rare.

Dal 1995 è iscritta alla Società italiana di Endocrinologia (SIE) ove ha svolto incarichi in qualità di

Coordinatore regionale e consigliere regionale. Dal 2007 è iscritta all’Associazione Medici Endocrinologi (AME), dal 2009 alla Società europea di Endocrinologia, dal 2015 alla Società italiana dell’osteoporosi, delle malattie del metabolismo minerale e dello scheletro e dal 2022 alla Società Italiana di Diabetologia.

Dal 1998 svolge attività di revisore e editor per numerose riviste internazionali con impact factor.

E' stata segretaria scientifica di numerosi congressi nazionali e responsabile scientifico per eventi ECM.

Dal 2019 partecipa ai lavori della rete endocrinologica piemontese dedicata alle malattie del metabolismo osseo e coordina come endocrinologo dell’adulto il gruppo di lavoro dedicato alle malattie ossee rare.

Dal 2006 è professore a contratto di Psiconeuroendocrinologia presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. Svolge inoltre attività di docenza presso il Master in Endocrinologia Diabetologia e Malattie del Metabolismo, il Master di Psiconeuroendocrinoimmunologia e quello di Andrologia, presso l’Università di Torino. Dal 2021 è docente presso la Scuola di Specializzazione di Endocrinologia dell’Università di Torino. E’ autore di oltre 130 pubblicazioni scientifiche.