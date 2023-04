Basket: tutto pronto per il torneo nazionale “Langhe Roero”

Dopo il grande successo della scorsa edizione, anche nel 2023 si svolgerà il torneo nazionale “Langhe Roero”, in programma dal 22 al 24 aprile. La manifestazione è organizzata da Olimpo Basket Alba, Pallacanestro Farigliano e Langhe Roero Twin Towns ed accoglierà centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia. Accorreranno sul territorio ben trentadue squadre che si sfideranno per tre giorni di basket e divertimento.

Il torneo

Il torneo si sviluppa per tre categorie, ospitate da sette diversi Comuni di Langhe e Roero. La categoria esordienti (dodici squadre) sarà ospitata dai palasport di Alba (Pala Langhe e Kinder Village) e Guarene (palestra di Vaccheria). La categoria Under 13 maschile (dodici squadre) sarà invece protagonista sui campi di Carrù, Dogliani e Farigliano. Infine, la Under 13 femminile (otto squadre) sarà di scena a Corneliano e La Morra. Tra sabato, domenica e lunedì si svolgeranno le gare e l’evento si chiuderà con la premiazione che vedrà coinvolti tutti gli atleti nella splendida cornice di piazza Colbert a Barolo.

I partner

Il torneo organizzato da Franco Zimbardi ha ricevuto il prezioso e fondamentale sostegno da “Fondazione CRC”, “Adhoclogica”, “Nostra Manera”, “Banca d’Alba”. Ad appoggiare lo svolgimento dell’evento sono anche stati i patrocini dell’ “Ente Turismo Langhe Monferrato Roero”, “FIP Piemonte” e gli otto Comuni di Alba, Barolo, Carrù, Corneliano d’Alba, Dogliani, Farigliano, La Morra e Guarene.

Le cantine amiche

Saranno tre giorni di festa grazie alla pallacanestro, ma sarà anche opportunità per numerose famiglie da tutta Italia per visitare il territorio delle Langhe, del Roero e del Monferrato. Oltre 1000 persone arriveranno infatti per l’evento ed avranno la ghiotta occasione di scoprire una terra che sa sorprendere per la sua bellezza e anche per i suoi sapori. E per questo gli accompagnatori e le famiglie al seguito degli atleti avranno speciali convenzioni presso le “cantine amiche”: Ascheri, Tenuta Carretta, Ceretto, Cordero di Montezemolo, Marchesi di Barolo, Rivetto, Rizzi, Vini Romana, oltre che a Vinum (la fiera del vino) ad Alba. Le cantine amiche offriranno inoltre i propri prodotti in regalo agli staff tecnici. Non resta che dare il via al torneo “Langhe Roero” con l’augurio di un buon divertimento a tutti.

L’appuntamento è presso i palazzetti del territorio per tre giorni di grande divertimento.