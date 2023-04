Ciclismo: Leonardo Viglione vince la Cicloscalata Cervasca-Aranzone

Nella serata di giovedì 20 aprile si è svolta a Cervasca la Cicloscalata Cervasca-Aranzone, valida come seconda prova del Campionato Provinciale della Montagna Acsi, organizzata sempre con tanta passione ed impegno dalla Cervaschese 98 in collaborazione con il Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo, che nonostante i forti temporali è stata graziata dal maltempo con la gentile presenza alle premiazioni del Vicesindaco Massimo Parola ed un ringraziamento particolare anche al nuovo sponsor De Drietrich.

A presentarsi al via della gara in salita, prima tra le corse cervaschesi inserite nel ricco calendario dalla società degli attivissimi fratelli Massa, è stato anche il vincitore uscente, il campione monregalese Leonardo Viglione (Sanetti Sport), reduce dal recente successo sul Belvedere, che come nella sua Mondovì ha di nuovo dovuto affrontare la concorrenza del forte ligure Stefano Prandi, avvantaggiato dalle pendenze della corta, ma ripidissima salita di Aranzone che, dopo il primo tratto scandito dal ritmo di Giampaolo Magnetto, ha rivaleggiato in testa con Viglione provando più volte a metterlo in difficoltà.

Nello scontro tra i due, però, Viglione non ha perso le ruote di Prandi, mantenendo sempre il controllo della corsa con una pedalata agile e brillante e superandolo nei duecento metri finali per poi rilanciare con un’ulteriore volata di potenza ed andare a vincere con terzo assoluto, il compagno di squadra di Prandi, lo scalatore doglianese Mauro Porro (Bicistore).

Unica atleta in gara, invece, è stata Maria Grazia Rittano che ha così primeggiato tra le donne. Da segnalare anche i vari vincitori di categoria: Leonardo Viglione (Senior), Stefano Prandi (Gentleman), Mauro Porro (Veterani), Matteo Viscusi (Debuttanti), Francesco Fagiano (Junior), Franco Stroppiana (Supergentleman B), Giuseppe Dell’Atti (Supergentleman A), Maria Grazia Rittano (Donne).La vittoria assoluta ottenuta da Viglione ad Aranzone ha regalato al monregalese la soddisfazione del suo quarto successo su questo arrivo ed il terzo assoluto in questa stagione, rendendolo ancora imbattuto da un anno nella specialità.

Il Campionato Provinciale della Montagna Acsi proseguirà giovedì 11 con la classica Cronoscalata di Lemma e giovedì 18 con la Vasco Ronde, inedita corsa a somma di cronoscalate di Monastero di Vasco, che precederà la prossima tra le gare cervaschesi, la tradizionale Cicloscalata a Madonna degli Alpini, di giovedì 25 maggio.