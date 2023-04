Racconigi Cycling Team al via nel “Trofeo Bussolati Asfalti”

Nuova trasferta in terra emiliana per il Racconigi Cycling Team, che nel primo pomeriggio di domenica 23 aprile darà battaglia nella nuova edizione del “Trofeo Bussolati Asfalti”, gara riservata alla categoria junior in programma nel cuore di Bianconese, piccola frazione di Fontevivo, in provincia di Parma.

Le atlete che risponderanno all’invito della società organizzatrice si daranno battaglia per 76,2 chilometri, spalmati sulle strade di un circuito cittadino, lungo 12700 metri, da ripetere per sei volte.

La gara, voluta dalla Scuola Ciclismo Parma A.S.D. e particolarmente adatta alle ‘ruote veloci’ del gruppo, prenderà il via alle ore 15:00 in punto da via del Borgo 38/A, presso l’azienda “Bussolati Asfalti”, e si concluderà attorno alle ore 17:30. L’esperto tecnico piemontese Claudio Vassallo, coadiuvato da Camilla Vassallo, da Antonio Vassallo e da Luca Mesce, guiderà dall’ammiraglia le under al primo anno di categoria: Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, terza classificata a “Pasqualando”, e le junior Irene Cagnazzo, reduce dalla ‘top five’ al “Porto Sant'Elpidio Cycling Festival” andato in scena sulle strade marchigiane, Marina Filimon, Arianna Giordani, Asia Rabbia, medaglia di bronzo nella gara di San Miniato (PI), ed Alessia Sgrisleri.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO BUSSOLATI ASFALTI” A BIANCONESE DI FONTEVIVO (PR):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Filimon Marina (Junior I° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce