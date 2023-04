Questa sera (ore 21) l’ultima puntata di TIME OUT; Ospiti Alessandra Fissolo e Francesco Cicchiello

Cala il sipario sulla seconda stagione di “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale “More News”. Questa sera alle ore 21 è in programma la 24^ e ultima puntata. Ospite in studio la presidente della Lpm Pallavolo Mondovì Alessandra Fissolo.

In collegamento da Pinerolo, invece, ci sarà Francesco Cicchiello, direttore sportivo della Wash4green Union Pinerolo. Il conduttore Matteo La Viola, inoltre, si collegherà con i collaborati del format, i giornalisti Alessio Murace (Informazioneonline.it), Marco Bertello (Piazzapinerolese.it) e Cesare Mandrile (Targatocn.it), mentre il saluto conclusivo spetterà all'Editore Enrico Anghilante (gruppo “More News”).

Nel corso della trasmissione saranno trasmesse le interviste raccolte con Alessia Populini (Lpm Bam Mondovì), Beatrice Giroldi (Lpm), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Adelina Ungureanu (Pinerolo), Michelle Gueli (Pinerolo), Lara Caravello (Cuneo Granda S. Bernardo), Massimo Bellano (Cuneo), Noemi Signorile (Cuneo), Alice Degradi (Uyba Busto Arsizio) e Marco Musso (Uyba).

Ricordiamo che “Time Out” va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.