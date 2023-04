Volley maschile A3, playoff: Savigliano attende Catania, obiettivo gara 3 dei quarti

Con il volo di ritorno dalla Sicilia atterrato poco più di 48 ore prima, è già tempo di gara-2 per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che attende al PalaSanGiorgio il Farmitalia Catania con l’obiettivo di impattare la serie dei quarti di finale dei playoff della Serie A3 Credem Banca, dopo la battaglia del PalaCatania, vinta al tie-break dagli etnei mercoledì sera.

La sfida andrà in scena alle 20.30 di sabato 22 aprile e la speranza della società biancoblu è che ancora una volta le tribune del Palazzetto dello sport di Cavallermaggiore siano piene come accaduto appena una settimana prima, quando in 225 spinsero Dutto e compagni alla rimonta contro Garlasco negli ottavi di finale.

L’avversario. I ragazzi di Waldo Kantor, ex palleggiatore argentino e miglior giocatore sudamericano del 1980, hanno palesato nella prima sfida a Catania tutti i loro punti di forza: grande fisicità, un attacco ficcante con il braccio pesante di Casaro e l’attenta regia dell’esperto Fabroni (classe 1981). Anche il reparto di centrali, come da previsioni, ha fatto male, con Frumuselu decisivo in momenti delicati e il giovane Rok Jeroncic, figlio di quel Gregor che vinse con la Bre Banca Lannutti Cuneo nel 2010, abile anche al servizio. Secondi in regular season a causa di un finale di stagione al di sotto delle aspettative, hanno però tutte le intenzioni di provare ad arrivare in fondo ai playoff e, insieme all’Abba Pineto, sono i grandi favoriti per raggiungere la finale.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Pur uscendo sconfitto dal PalaCatania, il Monge-Gerbaudo ha onorato al meglio la più lunga trasferta ufficiale della sua storia cinquantenaria, dimostrando a sua volta di poter contare su un roster di altissimo livello. Coach Lorenzo Simeon ipotizza una gara simile a quella di mercoledì, ma con il fattore palazzetto che potrebbe incidere: “Noi ci concentriamo su cosa potremo fare meglio noi. Credo che tatticamente sarà un incontro simile, ma sarà da valutare il loro adattamento alla nostra palestra, che ha dimensioni diverse dal PalaCatania”.

I precedenti. Con il successo in gara-1, i siciliani si sono portati in vantaggio anche nella serie di precedenti tra i due club, che mercoledì erano alla loro prima assoluta. Solo trovando il loro primo successo i piemontesi potranno ambire a gara-3, in programma nuovamente a Catania, già mercoledì 25 aprile, alle 20.30.

I biglietti. È possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Farmitalia Catania sulla piattaforma Liveticket.it. Il Volley Savigliano, con l’obiettivo di accogliere il più alto numero di appassionati possibili al PalaSanGiorgio, ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei biglietti: 8 euro per il biglietto standard, 6 euro con la promozione family/special, 5 il ridotto (17/18 anni), gratuito per gli Under 16. I biglietti saranno comunque acquistabili al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.