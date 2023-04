RITROVATA - Yuri ha perso la sua cagnolina Nebbia e offre una ricompensa a chiunque la ritrovasse

Yuri sta cercando disperatamente la sua cagnolina Nebbia, scappata il 18 aprile scorso ad Entracque, in corso Francia 21 presso il Condominio Sant’Antonio.

Nebbia ha 6 mesi, indossa un collarino rosso, come quello nelle foto; purtroppo si è staccata la placchetta col numero di telefono, non è mai stata in valle e non conosce la zona.

Due giorni di ricerche con l'ausilio di quattro cani molecolari hanno dato esito negativo. La cagnolina, non è di razza, è un incrocio simil pastore australiano, aveva appuntamento dal veterinario di Loano (SV) oggi 21 aprile alle 16 per l’asportazione di un tumore all’utero.

La cagnolina è cippata 380260102495157 Anagrafe canina della Liguria, se chiamata si avvicina subito alle persone o agli altri cani.

Il padrone offre una ricompensa importante a chi gli riporterà Nebbia. E' contattabile a qualunque ora al 3371252067