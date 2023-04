A Breo si presenta "MonregalYou”: un progetto dedicato all'ascolto dei giovani

L'Edicola OMG parte del progetto in piazza della Repubblica

Spegne la sua prima candelina "Monregalyou" il progetto dedicato interamente ai giovani, promosso dal Comune di Mondovì e realizzato, con il contributo della Fondazione CRC, in collaborazione con l’ASL CN1, il C.S.S.M., Cooperativa Animazione Valdocco, Cooperativa Caracol, Cooperativa Franco Centro, l’Associazione “L’Albero del Macramé”, la Pastorale Giovanile, l’Azione Cattolica, la Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo e il Circolo delle Idee.

Si tratta di un'iniziativa dedicata interamente ai giovani, articolata in più fasi (leggi qui) e iniziata con la riqualificazione della sala d'attesa dei bus in piazza della Repubblica che oggi ospita un infopoint - ribattezzato "Edicola OMG" - per avere notizie di carattere sanitario, su attività ed eventi o semplici consigli.

In occasione del primo anno di attivitàvenerdì 28 aprile si terrà un open day per condividere con i partner, i finanziatori e tutta la cittadinanza i contenuti della progettualità, i risultati sinora raggiunti e per presentare le prospettive di sviluppo future del progetto.

Nel corso dell’evento, che inizierà alle 16.30, sarà possibile avere libero accesso alla struttura e visionare degli strumenti e dei servizi in dotazione alla stessa. Dopo i saluti istituzionali e la presentazione delle attività verranni presentati anche i risultati raggiunti dal progetto MonregalYou a cura dell’equipe, con la proiezione di alcuni contributi video. In chiusura distribuzione di un gadget di progetto.