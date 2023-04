“A caccia di… Girasoli!”: in arrivo a Roccabruna una particolare caccia al tesoro

A Roccabruna da domani, domenica 23 aprile, partirà una particolare caccia al tesoro. Per circa un mese, fino al 21 maggio, sparsi per il paese ci saranno una decina di girasoli giganti.

Realizzati con del cartone ed ispirandosi al metodo “Passo dopo Passo” che ha come simbolo proprio il girasole, al centro di ognuno di questi fiori giganti è stata inserita la scritta “Caccia ai Girasoli”. Durante una passeggiata, una camminata in montagna, un giro in bicicletta o quasi per caso, se si trova un girasole l’invito è quello di avvicinarsi e scattare una foto insieme al fiore, senza rovinare nulla e nel rispetto dell’ambiente circostante.