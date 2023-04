A Cuneo si presenta “Sterilità” di Linda Arnaudo

Continua il viaggio di Sterilità, il romanzo della saluzzese Linda Arnaudo uscito la primavera scorsa. Il 27 aprile alle 18 sarà la Mondadori di Piazza Galimberti 1 a ospitare la presentazione cuneese, un dialogo intimo condotto insieme alla giornalista Anna Grassero.

“Tenevo particolarmente alla tappa nel nostro capoluogo di provincia, soprattutto in una realtà come quella curata da Perla Giannotti” - commenta l’autrice sottolineando come- “Cuneo abbia rappresentato uno dei luoghi emblematici della mia esistenza, di cui conservo molti ricordi che crescono nel corso del tempo”. Dopo Saluzzo e Torino un terzo polo di riferimento per Linda, la quale darà vita, con la Grassero, a una presentazione che si rivelerà differente dalle precedenti. “Torino ha sempre rappresentato una sfida per me. Da piccola significava andar via, da adolescente la rincorrevo sfacciatamente. Saluzzo è dove ho scelto di vivere, è casa. Cuneo è un’appendice di questa casa “. Una presentazione che la scrittrice ha fortemente voluto e che sarà condotta con una grande attenzione ai dettagli, proprio quelli di cui il romanzo è così pregno e che sono componenti essenziali per delineare le sfaccettature dei protagonisti.

“È sempre un piacere poter dar voce ad un’opera locale” - ha evidenziato la Grassero – “soprattutto al di fuori delle mura del Marchesato, in questo caso accompagnando il viaggio di Linda e del suo “Sterilità” sul territorio, in un’altra delle sue tappe”. Dopo l’ottimo piazzamento al Premio Letterario di Asti continua il viaggio di un romanzo nei confronti dei quali l’autrice mostra di nutrire una profonda fiducia: “Mi piace pensare al nostro come a un viaggio in cui si cammina fianco a fianco” recita infatti un post dedicato al libro “dove ogni traguardo è di entrambi. La fatica non è mia, è nostra. La gioia è nostra. La soddisfazione è nostra”.