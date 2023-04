A Cuneo una serata per conoscere l'opera di "Jan Vermeer”

La mostra in corso al Rijksmuseum Amsterdam è già stata Sold Out,

ancora prima di essere inaugurata. Così Rigenerazione Culturale, ha pensato a tutti quelli che non hanno potuto prenotarsi, di realizzare una puntata degli "incontri d'arte" su questo affascinante e misterioso artista olandese.

serata biografica sull'artista più sconosciuto e affascinante del momento. Marcel Proust definì la sua "Veduta di Delf" il quadro più bello del mondo, ma oggi in tanti si domandano quali siano veramente i suoi lavori e se forse non ci sia anche una donna in questa intricata storia.