Alba, chiusura temporanea per l'area sgambamento cani di via dell’Acquedotto

L’area sgambamento cani di via dell’Acquedotto ad Alba rimarrà chiusa fino alla prima decade di maggio per permettere i sondaggi archeologici propedeutici alla realizzazione della nuova sede dell’asilo nido comunale.

Lo spazio sarà poi definitivamente chiuso a partire dall’avvio del cantiere a fine estate, ma sostituito da uno nuovo di cui l’Amministrazione sta valutando la collocazione.

Il progetto dell’asilo, finanziato con i fondi del PNRR, sorgerà in corso Europa, nell'area di via dell’Acquedotto e sostituirà l'asilo attuale di Via Diaz.