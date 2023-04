Alba: tre maestri giapponesi di kendo in visita in città

Venerdì 21 aprile nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, il consigliere delegato allo Sport Daniele Sobrero insieme al vicesindaco Carlotta Boffa ha accolto tre maestri giapponesi di kendo. Masatake Sumi Sensei, Junichi Tashiro Sensei e Sumi Kaori Sensei, in città insieme a Walter Pomero, direttore tecnico Sviluppo Kendo Nazionale, e Claude Pruvost, pioniere di kendo a livello europeo. Il gruppo è arrivato in municipio con Michele Gravina, presidente della Shinken Alba ed istruttore e arbitro nazionale di Iaido.

Durante l’incontro in sala Consiglio, il consigliere delegato allo Sport ha ricordato il decennale di Alba Città Europea dello Sport, riconoscimento raggiunto grazie ai traguardi sportivi conquistati dalle tante società sportive anche a livello mondiale. Il decennale ricorre quest’anno e sarà ricordato attraverso numerose iniziative.

Oltre a ciò, è stata anche sottolineata l’importanza di uno sport come il kendo, meno noto rispetto agli sport tradizionali e praticato in città grazie alla Shinken Alba attiva ad Alba dal 1998. L’associazione sta lavorando al settimo trofeo di kendo al Palazzetto dello Sport di corso Langhe il 18 giugno.

Masatake Sumi Sensei, 8 dan Hanshi, è nato nel 1943 a Fukuoka e pratica kendo da tutta la vita. È stato insegnante di kendo e pedagogia e poi preside in un’università di Fukuoka, oltre ad essere il maestro del club di kendo dell’ateneo.

Ha scritto diversi libri su come trasmettere l’insegnamento del kendo e attualmente viaggia per conto della All Japan Kendo Federation e su invito da parte dei club e delle federazioni straniere per contribuire alla diffusione del kendo.

Junichi Tashiro Sensei, kyoshi 8 dan, allievo del maestro Sumi, da sempre collabora con lui per portare la conoscenza del kendo in tutto il mondo nei club italiani, europei e mondiali.

Sumi Kaori Sensei, hanshi, maestra di naginata (l'arma inastata giapponese) di fama internazionale, ha recentemente tenuto per la Confederazione Italiana Kendo un seminario incentrato sulla naginata ed è regolarmente invitata dai club europei e mondiali per le sue grandi capacità di diffondere al meglio la conoscenza della naginata fuori dal Giappone.