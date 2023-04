Anche quest’anno il Comune di Racconigi partecipa a “Spazzamondo”

Sabato 27 maggio, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, è in programma la terza edizione di “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in tutta la provincia di Cuneo: anche quest’anno il Comune di Racconigi parteciperà all’iniziativa, fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente.

“Spazzamondo” è organizzato dalla Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica.

Per partecipare all’iniziativa e contribuire a rendere la propria città più vivibile e pulita è possibile iscriversi, entro il 25 maggio 2023, sul sito www.spazzamondo.it, selezionando il Comune di Racconigi. Sono previsti anche alcuni premi per i Comuni che avranno coinvolto il maggior numero di cittadini.

Una volta completata l’iscrizione i cittadini riceveranno una mail di conferma: i kit (fino a esaurimento scorte), comprensivi di maglietta, cappellino, guanti e pinze per raccogliere i rifiuti, saranno consegnati sabato 27 maggio 2023, dalle ore 9:30 alle ore 10, in piazza Carlo Alberto di fronte al municipio, prima dell'avvio della raccolta.

“L’occasione è propizia non solo per un intervento nell’immediato, sicuramente utile, ma soprattutto per dare un esempio e tracciare una linea di comportamenti virtuosi che inducano la collettività ad occuparsi quotidianamente della pulizia e della salvaguardia dell’ambiente urbano, inducendo così anche i più restii a piccole azioni quotidiane come raccogliere una cartaccia per terra piuttosto che non sporcare”, commenta il sindaco di Racconigi Valerio Oderda.

“Siamo grati alla Fondazione CRC per l’organizzazione di questa iniziativa, importantissima per l’ambiente, e per la capacità di creare sinergia tra tutti i Comuni del territorio, con l’obiettivo di portare dei concreti miglioramenti alle comunità –aggiunge il consigliere Enrico Mariano, con delega all’ambiente- Speriamo di riuscire a coinvolgere tanti racconigesi in questa iniziativa per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente in cui viviamo tutti i giorni”.

LA MISSIONE DI SPAZZAMONDO 2023

Ogni giorno vengono gettati a terra centinaia di rifiuti – bottigliette di plastica, fazzoletti, mozziconi di sigarette ecc...– oggetti che inquinano la natura e deturpano l’ambiente. Da soli questi oggetti impiegano anni per essere smaltiti alterando l’ecosistema in cui viviamo, ma basta un piccolo gesto per fare la differenza e preservare la bellezza della nostra natura. Con l’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente” vogliamo sensibilizzare i cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni, per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente.