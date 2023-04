Boves celebra la visita del Presidente Sergio Mattarella con un annullo filatelico

Nel giorno della visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cittadina bagnata dal torrente Colla con vista sulla Bisalta si appresta a ricordare l’eccidio del 19 settembre 1943.

Per non dimenticare

Il Presidente Mattarella dedicherà l’intera giornata del 25 aprile al ricordo della Resistenza e della Liberazione nella Granda, dopo aver raccolto l’invito di Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves. Boves in particolare, che sarà visitata nel pomeriggio, accoglierà la massima carica dello Stato, sottolineando il momento storico con uno speciale annullo filatelico.

Sarà un momento per ricordare la prima rappresaglia nazista dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 avvenuta a Boves registrando 45 vittime civili e la distruzione di 350 abitazioni.

L’annullo filatelico

Boves non è nuova a questa esperienza culturale e postale. Già nel passato è stata sede di sottolineature marcofile, legate in particolare proprio a quelle lontane e dolorose vicende. Vogliamo ricordare qui l’emissione degli annulli il 19 settembre 2021 in occasione del gemellaggio Boves – Schondorf ed il 16 ottobre 2022 in occasione della beatificazione di Don Giuseppe Bernardi e di Don Mario Ghibaudo, trucidati insieme alla popolazione in quel drammatico settembre del 1943.

In questa occasione l’Amministrazione Comunale ha deciso di ricordare la presenza della più alta carica dello Stato facendo riprodurre a Poste Italiane, un annullo, in formato tondo, con lo stemma comunale e la dicitura “Visita del Presidente della Repubblica a Boves”.

Il timbro figurato sarà utilizzato per obliterare una speciale cartolina filatelica, che evoca emozione e riflessione al tempo stesso. Sulla cartolina è riportato un pensiero di Paul Eluard con il monumento dedicato ai Caduti della Liberazione; la cartolina riproduce un quadro della pittrice Lorella Lion commissionato alla Scuola Edile di Cuneo che, unitamente ad un mosaico (raffigurante l’immagine dell’eroe Ignazio Vian, medaglia d’oro della resistenza, e realizzato nel corso dei detenuti del carcere di Cuneo (coordinati dall’insegnante Gianni Barzan), sarà regalato al Presidente Mattarella dalla Presidente della Scuola Edile dott.ssa Elena Lovera.

“Libertà, scrivo il tuo nome sull’architrave della mia porta”

Non casuale anche la scelta dei francobolli che verranno utilizzati, con in primo piano la recente emissione del 18 aprile di quest’anno che ricorda l’80° anniversario dell’Associazione Vittime Civili di Guerra (ANVCG) di cui Boves rappresenta un simbolo. La cittadina cuneese fu infatti anche insignita della medaglia d’oro al valor militare (1963) e della medaglia d’oro al valor civile (1961). Altri valori a tema saranno disponibili presso la postazione di Poste Italiane, con un percorso filologico prezioso per non dimenticare e per illustrare anche ai giovani cosa ha rappresentato la lotta per la libertà nel territorio in cui oggi vivono.

La postazione di Poste Italiane, a cura dell’Ufficio di Cuneo Centro – sportello filatelico, sarà disponibile in Piazza Italia dalle ore 13,00 alle ore 19,00. L’annullo sarà poi disponibile sempre presso l’U.P. Cuneo Centro in Via Bonelli 6 per i successivi 60 giorni prima di essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Presso lo spazio filatelico si potranno acquistare anche le più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane (folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html .

Le parole del Sindaco Maurizio Paoletti

Al Sindaco Maurizio Paoletti, che nel 2021 ha fortemente voluto, in un grande gesto di conciliazione, il gemellaggio con Schondorf Am Ammersef cittadina tedesca dove è sepolto il responsabile dell’eccidio Joachim Peiper, abbiamo rivolto alcune domande su questa importante giornata commemorativa.

Il gemellaggio è stato il sigillo di un percorso di testimonianza e fratellanza nato nel 2015 con il Patto di amicizia, proseguito con il conferimento nel 2020 della cittadinanza onoraria al sindaco Alexander Herrmann e all’ex consigliere comunale della località tedesca Kurt Bergmaier, nato il 19 settembre 1943.

Sindaco Paoletti, il 25 aprile, una data simbolo per tutta la Nazione, accoglierete il Presidente Mattarella. Una presenza che va oltre la figura istituzionale. Con quali sentimenti vi apprestate ad incontrarlo nella sua città?

P. Per noi è un grande onore, dopo vent’anni dall’ultima visita di Carlo Azeglio Ciampi, ricevere il Presidente Sergio Mattarella; quest’anno ricorre l’80° anniversario del primo eccidio nazifascista in Italia; proprio a Boves è nata la Resistenza Italiana. Sarà presente anche la delegazione del Comune di Schondorf, con il sindaco Alexander Herrmann, l’ex vicesindaco Kurt Burgmeier e la consigliera delegata ai gemellaggi Helga Gall; amici che con noi vogliono festeggiare questo momento importante per la nostra comunità. Siamo tutti molto emozionati.

Uno dei meriti di Boves è non aver mai dimenticato quell’eccidio, portando avanti soprattutto per le giovani generazioni, una memoria che onorasse i caduti di quel tragico giorno ma che nello stesso tempo ricordasse che l’odio tra i popoli non porta a nulla se non a lutti e sofferenze. Come avete coinvolto i giovani di Boves in questa ricorrenza?

P. A Boves nel 1983, ossia 40 anni or sono, è nata la Scuola di Pace, istituzione comunale che ci ricorda che una amministrazione pubblica ha il dovere non solo di coltivare la memoria ma anche di costruire sentieri di pace e di riconciliazione. In questi anni anche tramite i gemellaggi con Castello di Godego (ultimo comune a subire una rappresaglia nazista il 29 aprile 1945) e Mauguio-Carnon dove opera l’associazione Servire la Paix abbiamo promosso scambi tra ragazzi delle scuole perché si sentano sempre di più fratelli in una Europa ancora fragile e tutta da costruire. Martedì sulle nostre piazze ci sarà una presenza massiccia di ragazzi delle scuole e questo è il segno tangibile del lavoro che anche la Scuola locale, dedicata ad Antonio Vassallo, anche lui martire insieme al parroco don Bernardi ed al curato don Ghibaudo, attraverso la dirigente Olga Bertolino e tutto il corpo docente stanno portando avanti.

Un anniversario così lontano nel tempo rischia sempre di farne perdere la memoria. Con le vostre iniziative invece state tenendo accesa la luce del ricordo, doloroso, e della speranza, senza retorica ma con gesti concreti. Oggi poi, con una guerra più vicina di quanto si possa pensare, i gesti di riconciliazione sono divenuti preziosi e rari. In questo senso Boves ne è un fulgido esempio.

P. A volte pensiamo che la pace sia un valore acquisito ma così non è; da oltre un anno assistiamo a immagini che mai avremmo pensato di vedere; lo scorso anno abbiamo ospitato subito una mamma con una bambina scappate dall’Ucraina; la nostra comunità le ha accolte con grande senso di fratellanza e negli occhi spaventati di Darinka che, a 5 anni aveva dovuto lasciare la sua terra ed il suo papà, ho letto un grande senso di accusa verso noi adulti per cosa stava vivendo. La pace è un diritto di tutti ma il cammino è ancora lungo.

La sua Amministrazione ha anche voluto che il messaggio diventasse “postale” per sottolineare una giornata storica per Boves e per tutta la Comunità. Quanto ritiene importante “veicolare” con questo strumento di comunicazione il messaggio di pace?

P. Credo sia utile tradurre anche in ricordi ed immagini i nostri sentimenti; la cartolina con l’annullo postale ci ricorda una tappa importante del nostro cammino di pace; invito tutti a prenderne una, a spedirla a qualcuno per ricordarci che l’impegno verso un mondo migliore parte proprio dalla semplicità di una stretta di mano o di un abbraccio, un dire a qualcuno che gli vogliamo bene. Riscopriamo il coraggio di scrivere in una cartolina parole che escono dal cuore.

In attesa della visita del Presidente, tutta Boves si sta preparando per un evento che conterrà un forte simbolismo, vero moltiplicatore del desiderio di pace che da questo territorio volerà verso il resto della Nazione.