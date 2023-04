Gli amici di Rifreddo ricordano Giuseppe Forzano, apprezzato idraulico di Mondovì

Ciao Bepe,

Eri un po’ l’anima del nostro paese, uno dei personaggi che meglio lo rappresentava in tutte le sue espressioni: lavoratore instancabile, capace, onesto fino a una non comune generosità. Competente e preparato in tante attività, svolgevi con particolare impegno quella di idraulico, e con questa mansione sei entrato in tutte le case di rifreddo e non solo. Aspettavamo sempre il tuo arrivo con un po’ d’ansia per quella tua idea di puntualità un po’ diversa dalla nostra. Poi… vederti arrivare era un sollievo e una soddisfazione; avremmo trascorso insieme ore di lavoro proficue e piacevoli con dialoghi pratici e tecnici intercalati da discorsi di tutt’altra natura che creavano sempre un’atmosfera di coinvolgente cordiale buonumore. La tua è stata una invidiabile filosofia di vita. Hai saputo coglierne l’aspetto lieve e gioioso e allo stesso tempo adempiere in maniera esemplare, e con alto senso morale, a tutti gli impegni familiari, sociali, professionali. Ci stringiamo tutti quanti attorno alla tua famiglia affinché in questo triste momento si senta meno sola. Perché tu quando entravi nelle nostre case entravi nella nostra famiglia, e sei rimasto nella nostra vita, nel cuore di ognuno di noi. Ma no!.. non sei andato via! Ti sei solo allontanato per un po’ di tempo. Qualcuno più in alto aveva bisogno di te, ti ha chiamato e tu a Lui hai dato la precedenza. Ma un giorno verremo tutti quanti a trovarti … e ne parleremo! (Se qualche rubinetto del cielo non funzionasse alla perfezione, lascialo pure “perdere”: qui abbiamo tanto bisogno di acqua!)

Ciao Bepe, un saluto leggero e affettuoso da tutti noi!

I tuoi amici