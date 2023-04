Inaugurata la mostra “Da Lagnasco al fronte” nei Castelli Tapparelli d'Azeglio

È stata inaugurata stamattina, sabato 22 aprile, la mostra «Da Lagnasco al Fronte» nei locali del paese omonimo al piano terra dei Castelli Tapparelli d'Azeglio.

L’esposizione è una raccolta di fotografie, oggetti, quadri e cimeli in ricordo dei lagnaschesi reduci, caduti e dispersi della Campagna d’Africa e della Seconda Guerra Mondiale.

Al taglio del nastro erano presenti il vicesindaco Oscar Fiore con l’assessore Raffaele Bertola e i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi (Ccn) con il gruppo di Alpini della sezione locale.

Un'iniziativa nata a margine del ritrovamento della piastrina militare di Pietro Eandi in un campo di prigionia in Germania che sarà riconsegnata ufficialmente ai familiari durante la cerimonia prevista per martedì 25 aprile alle 17.

Il vicesindaco Oscar Fiore ha ricordato come: “Dalla ricca documentazione custodita dal nipote Cesare, è nata l'idea di esporre cimeli e documenti, integrati con materiale storico e di ricerca del gruppo Alpini e della Biblioteca comunale.

Ne è nata un'esposizione interessante, che spiega Fiore partendo da alcune esperienze di giovani militari lagnaschesi chiamati a combattere nella campagna d'Africa e nella seconda guerra mondiale, ci racconta con testimonianze dirette un periodo storico tragico che è doveroso conoscere e trasmettere alle future generazioni, per non correre il rischio che possa essere dimenticato.

Il taglio del nastro è stato effettuato con il giovane sindaco del Ccr, - conclude Fiore proprio perché l'obiettivo è quello di tramandare alle giovani generazioni quanto vissuto dai nostri nonni. Per la libertà di cui godiamo oggi e per evitare che gli errori del passato possano ripetersi.

La mostra sarà visitabile domenica 23 e martedì 25 aprile dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.