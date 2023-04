Mondovì, festa della Liberazione: il 25 aprile corteo per le vie cittadine e collegamento per l'intervento di Mattarella a Cuneo

Celebrazioni speciali in Granda per questo 25 aprile. La festa delle Liberazione sarà arricchita dalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che interverrà al teatro Toselli di Cuneo.

"La Festa della Liberazione - spiega il sindaco Luca Robaldo - rappresenta per l'intera Comunità nazionale un momento di riflessione, approfondimento e commemorazione del sacrificio che è stato compiuto per donare al nostro Paese la libertà. Mondovì, città Medaglia di Bronzo al Valor Militare, celebra il 25 aprile con particolare intensità e con la memoria a quei concittadini che combatterono la tirannìa e l'oppressione riconquistando, attraverso le proprie sofferenze, l'orgoglio e la dignità di popolo libero. Un momento che in questo 2023 acquista ulteriore importante significato grazie alla presenza, in provincia di Cuneo, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, custode dei valori nati dalla Resistenza e le cui parole potranno essere ascoltate attraverso il collegamento video che verrà ospitato in sala "Scimè", la Medaglia d'Argento al Valor Militare che, con le sue gesta, ha illustrato questa pagina di storia della nostra città".

La Città di Mondovì ha in programma la tradizionale deposizione delle corone di fiori presso ai cippi e alla stele presenti sul territorio comunale lunedì 24 aprile, con ritrovo alle 10.30 davanti al municipio.

Nella mattinata di martedì 25 aprile alle 10 sarà celebrata la messa nella chiesa di Sant'Agostino in piazza Monsignor Moizo.

Alle 10.45 il corteo per le vie cittadine con il seguente percorso: via Sant’Agostino – via Meridiana – piazza Cesare Battisti - via Marconi - ponte Cavalieri d’Italia - via Einaudi - via Cornice - via Delvecchio, con deposizione di corona al Monumento ai “Morti per la Libertà”, presso lo “Scalone”; a seguire, alle 11.15. il corteo percorrerà via Cornice – via Einaudi - piazza della Repubblica, con deposizione di corona al “Monumento ai Caduti” per raggiungere infine ponte Cavalieri d'Italia, corso Statuto e il municipio.

Alle 12 in sala Scimè il collegamento video con il teatro "Toselli" di Cuneo per seguire l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

In caso di maltempo, dopo la S. Messa, la cerimonia ufficiale si terrà alle ore 12.00 presso la Sala delle Conferenze “L. Scimè” (Posti a sedere limitati – n. 70) e la deposizione delle corone sarà effettuata da una delegazione.