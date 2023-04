Odg Birrovia/SIAE: all'unanimità in Consiglio a Cuneo, presto si esprimerà il Consiglio Regionale

Qualche settimana fa balzava agli onori della cronaca la complessa vicenda degli effetti concreti della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore sui locali che propongono musica.

In particolare Michele Trapani della Birrovia di Cuneo raccontó pubblicamente l'incerta situazione della raccolta dei diritti e soprattutto la potenziale condizione di impotenza dei locali, grandi e piccoli, davanti all'apertura del mercato nata dal combinato disposto di alcuni provvedimenti normativi che hanno risposto alla obbligatorietà del regime di concorrenza dettata dalla legislazione europea.

Se a livello parlamentare nulla pare essere cambiato, cioè non sono stati licenziati provvedimenti che attuino correttivi al sistema descritto da Trapani e confermato dal sindacato dei locali SILB, il Consiglio Comunale di Cuneo, chiamato a discutere sulla vicenda da un ordine del giorno presentato dai consiglieri Sturlese, Toselli, Fierro e Bongiovanni Claudio, ha affrontato in modo approfondito nella seduta di fine marzo scorso l'argomento.

Le istanze dei firmatari, nelle quali si chiedeva che il Consiglio invitasse il Sindaco e la Giunta "(...) ad adoperarsi per segnalare la paradossale situazione della legislazione sulla tutela dei diritti d’autore, suggerire misure correttive a tutela degli esercenti, supportare le istituzioni sovraordinate e il Ministero della cultura, PROMUOVENDO L’IMPEGNO DEI PARLAMENTARI CUNEESI, per giungere solertemente ad una correzione della legislazione in materia (...)" sono state accolte positivamente all'unanimitá dei presenti.

Oltre ai presentatori, in linea con gli intenti del documento vi é stato, tra gli altri, il sentito intervento della Consigliera Serena Garelli, del gruppo Centro per Cuneo, la quale ha ringraziato i proponenti per lo spunto di approfondimento su un tema a lei molto caro: "con questo odg noi come consiglio comunale siamo chiamati a dare un voto che giunga ai nostri Parlamentari cuneesi affinché sollecitino il legislatore a realizzare al più presto una normativa più semplificata e chiara su quanto e come i titolari di locali debbano pagare per la tutela dei diritti d’autore legati alla musica che hanno intenzione di proporre ai propri clienti all’interno del proprio locale. (...) Se un tempo ci si rivolgeva per i permessi direttamente agli uffici Siae, cosa già questa non sempre così semplice ed immediata, si otteneva insieme un borderò da compilare a fine concerto; ora questa stessa prassi deve essere ottemperata anche nei confronti di Soundreef/Lea, compilando anche per quest’ultima il sopraccitato borderò."

Per Garelli la complessità potenziale di un sistema simile va a colpire irrimediabilmente gestori, artisti e fruitori della musica dal vivo, soprattutto in un delicato momento di uscita dal biennio pandemico.

La stessa Assessore alla Cultura della Città di Cuneo Cristina Clerico, su nostra sollecitazione, sottolinea come " L'unanimità con cui il Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno (...) dimostra attenzione all'universo della musica, in particolare nella sua versione dal vivo, su cui si è più concentrato il dibattito consiliare. Non può infatti essere accettabile che proporre musica significhi rischiare di trovarsi travolti da richieste economiche imprevedibili, quale conseguenza di conflitti tra gestori di diritti!"





Rileviamo una netta presa di posizione sull'argomento anche dal livello regionale, dove il consigliere albese Ivano Martinetti ha depositato qualche giorno fa un ordine del giorno presso l'Assemblea Legislativa del Piemonte, che ricalca, mutatis mutandis, il testo approvato dal consiglio comunale cuneese, con l'appoggio pieno, in quel consesso di tutto l'arco politico da destra a sinistra.

Spiega Martinetti:"Nel far west del mercato dei diritti d'autore, anche la Regione faccia la sua parte per aiutare gli esercenti a far fronte a costi certi e sostenibili: questo è quanto prevede l’ordine del giorno che ho presentato in Consiglio, ispirato al caso della Birrovia di Cuneo. La rottura del monopolio Siae nel mercato dei diritti d’autore rappresenta senza dubbio una buona notizia, ma i costi non possono ricadere esclusivamente sui titolari dei locali pubblici. In un prossimo futuro, con l’entrata nel mercato di nuove realtà accreditate, i locali potrebbero veder moltiplicarsi a dismisura i costi per ottemperare

all’obbligo del pagamento dei diritti. Una situazione evidentemente insostenibile, a maggior ragione dopo la crisi pandemica e l’attuale periodo di crisi economica. Il mio documento prevede di incaricare la Giunta regionale a sollecitare il Governo affinché vengano tutelati, da una parte, il diritto alla congrua remunerazione dei diritti d'autore e dall’altra il diritto degli esercenti a operare in situazioni certe e prevedibili, con costi sostenibili."



Dopo poco meno di un mese dall'approvazione nel consesso consiliare del capoluogo, non sembrano esserci segnali evidenti da parte dei quattro parlamentari della Granda - per la cronaca: Giorgio Bergesio, Monica Ciaburro, Enrico Costa e Chiara Gribaudo -, anche se alcune voci riferiscono di un leggero indispettimento da parte almeno di una di tali figure.

Staremo dunque a vedere da un lato se l'armonia trasversale del Municipio cuneese verrà replicata a Palazzo Lascaris e dall'altro se qualche titolare di scranno a Roma batterà un colpo sulla faccenda.