Savigliano intitola la radiologia alla memoria di Settimio Chiarle, storico primario del reparto

Da venerdì 21 aprile la Radiologia dell'ospedale di Savigliano è intitolata alla memoria di Settimio Chiarle, che la diresse come Primario dal 1970 al 1991. Alla cerimonia era presente la famiglia (la moglie i tre figli e i nipoti) il direttore generale dell'Asl CN1 Giuseppe Guerra, il sindaco di Savigliano Antonello Portera, i successori del prof. Chiarle, Flavio Cigna, Alessandro Leone e l'attuale direttore Giulio Salmè, oltre a ex colleghi radiologi e non a alla coordinatrice Tiziana Bozzone.

Unanime il riconoscimento non formale della professionalità e della capacità di lavoro di uno specialista che fu maestro per molti nella sua disciplina, con doti umane non comuni.

Il Prof. Chiarle fu anche coordinatore sanitario dell'ospedale e in città, dove si era stabilito da Torino e che non lasciò fino alla morte, rivestì il ruolo di assessore alla cultura.