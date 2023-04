Vent'anni sul palco per "J Sagrinà ‘d Sancianfré" che tornano a Costigliole Saluzzo

La compagnia dialettale piemontese “J Sagrinà ‘d Sancianfré” festeggia vent’anni di attività e torna sulle scene con la commedia “La lettera maledetta” di TreMagi, in scena sabato 6 maggio alle ore 21 presso il Salone polivalente di Costigliole Saluzzo in via Busca. Questa replica sarà di beneficienza a favore dell’Associazione L’Airone di Manta, dunque prevede ingresso libero fino a esaurimento posti.

La protagonista della commedia è proprio una lettera che ha fama di essere maledetta e che piomba – suo malgrado – nella quieta casa di Dante, uno scrittore poco originale alla ricerca dell’ispirazione giusta per il proprio best-seller. L’apparente tranquillità sarà subito rotta a colpi di equivoci e comicità che riusciranno a intrattenere il pubblico per tutta la durata dello spettacolo.

Il ricavato raccolto durante la serata sarà devoluto in beneficienza all’Associazione L’Airone di Manta, un’associazione di genitori che si occupa di bambini e ragazzi affetti da autismo, accompagnandoli dalle prime fasi della loro vita verso un percorso di crescita e indipendenza in tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Si ringrazia la Pro Loco di Costigliole Saluzzo per la gentile collaborazione.