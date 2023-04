VoxVinum, si presenta la 45a edizione della più grande enoteca a cielo aperto d'Italia [FOTO]

La sala storica del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba ha ospitato, nella serata di ieri, venerdì 21 aprile, l’evento di presentazione di VINUM, fiera nazionale dei vini piemontesi giunta alla sua 45a edizione. Quest’anno il palco è dei giovani e nutritissima è anche la partecipazione di ragazzi tra il pubblico.

L’intervento di apertura è affidato alla Presidente dell’Ente Fiera di Alba Liliana Allena, che affronta subito la questione dibattuta legata all’autorizzazione che Dublino ha ottenuto dalla Commissione UE a segnalare sulle etichette delle bevande alcoliche quali siano i rischi legati all’alcol, noto cancerogeno. Dopo i saluti e i ringraziamenti, la presidente Allena si premura di stimolare subito una riflessione sul consumo consapevole e ringrazia i tanti giovani che, con approccio curioso e responsabile, si apprestano a partecipare agli eventi in programma. “A Vinum il pubblico nella fascia 18-35 anni aumenta e sappiamo che vuole bere con consapevolezza e curiosità verso il prodotto”, afferma.

A questo target è proposto un percorso che approdi nel consumo consapevole del vino e, con i giovani e per i giovani, l’organizzazione condivide l’impegno a svolgere eventi e manifestazioni nel rispetto di fondamentali criteri di sostenibilità. Continua Allena: “L’Ente Fiera è attento e impegnato sul fronte della sostenibilità e ha esteso da quest’anno la certificazione di Gestore di Eventi sostenibili ISO 20121, già ottenuto per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, anche a Vinum". Aggiunge quindi: "Abbiamo pertanto deciso, in accordo con l’Amministrazione comunale di Alba e i nostri Soci, la Giostra delle Cento Torri e l’Associazione Commercianti Albesi, di inserire l’evento di apertura di Vinum nell’ambito di una serie di iniziative rivolte ai giovani e in particolare in occasione della Giornata Mondiale della Terra, coinvolgendo sul palco tre giovani professionisti, esperti di vino e di cibo, che spesso si confrontano con le nuove generazioni. Siamo stati al fianco anche degli organizzatori di EXPO della Sostenibilità, che si svolgerà domani (oggi, NDR) ad Alba, perché crediamo nel coinvolgimento e nel dialogo con le nuove generazioni nei confronti delle quali abbiamo una grande responsabilità”.

A pochi giorni dal lancio della candidatura di Alba, Bra, Langhe e Roero a Capitale della Cultura italiana 2026, su questo palco si discute di vino come espressione culturale di un territorio, da narrare attraverso le storie che stanno dietro a ogni bottiglia, per diffondere un consumo consapevole, volto ad apprezzare il valore culturale del prodotto ed evitarne l’abuso. È chiamato a moderare l’incontro Francesco Occhetto, curatore del festival culturale Profondo Umano.

Interviene Filippo Mobrici, vicepresidente di Piemonte Land of Wine, con alcuni dati sulla forza del brand “Piemonte” nel settore della viticoltura e un augurio: “Che questi giovani presenti, quando raggiungeranno la nostra età, possano ancora dire 'viviamo in un luogo patrimonio dell’umanità per i suoi paesaggi vitivinicoli'”.

La Città di Alba, che ospita gran parte degli eventi della rassegna VINUM, è rappresentata dall’Assessore al Turismo, Eventi e Manifestazioni Emanuele Bolla. “Alba guarda al futuro con riconferme e novità. Sono contento che una manifestazione che guarda ai giovani sia presentata e relazionata da giovani, nel suo evento di apertura. In questa occasione voglio ricordare una giovane amica protagonista del mondo vitivinicolo, Carlotta Talmacco, che purtroppo ci ha recentemente lasciati”. L’assessore porta i saluti di tutta l’Amministrazione comunale e rinnova l’invito a godere dello Street Food ed Langa, delle iniziative dei borghi, delle degustazioni e cene proposte nella corposa rassegna prevista per questa edizione.

Conclusi i saluti istituzionali, il palco si anima dell’esperienza di tre relatori d’eccezione che, a discapito di quanto la giovane età possa implicare, trasmettono con grande competenza la propria preparazione sul vino. Ospiti dell’evento inaugurale Sara Piovano – wine influencer, sommelier ed esperta di comunicazione digitale –, Jacopo Dosio – sommelier del tristellato e stella verde alla sostenibilità Piazza Duomo di Alba – e Paolo Vizzari – scrittore e comunicatore, esperto di food storytelling. A tutti loro Occhetto chiede che approccio abbiano i giovani al vino e se la citata campagna per indicare in etichetta i rischi legati all’alcol possa giovare o meno in termini di consapevolezza.

La giovane wine influencer Sara Piovano risponde: “Ricordo quale sia stato il mio primo pensiero una volta appresa la notizia del parere positivo della Commissione UE: 'Siamo qui per scoraggiare o educare il consumatore?'. Sull'etichetta è importante fornire informazioni utili per aiutare il consumatore a diventare più consapevole della qualità del prodotto, soprattutto perché non sempre è facile distinguere un prodotto di qualità da uno scadente. Tuttavia, è importante distinguere tra questo tipo di informazioni e quelle presenti sui pacchetti di sigarette. Il vino è un prodotto che ha un'importante identità culturale. La vera sfida sta nell’educare i consumatori a scegliere prodotti di alta qualità e a consumare vino responsabilmente, senza demonizzare il prodotto”.

Jacopo Dosio interviene: “Quando si parla di alcol siamo tutti d’accordo sul fatto che sia sostanza cancerogena, quindi è necessaria una corretta informazione, che è possibile veicolare senza demonizzazione del prodotto. Un esempio virtuoso con cui sono entrato in contatto proviene dall’Australia: sul retro-etichetta vi è una dicitura standardizzata che informa il consumatore di quanti grammi per litro di alcol stia ingerendo, attraverso le 'unità alcoliche'. Questo mi pare un ottimo modo per dare consapevolezza a chi consuma, senza neppure impattare troppo sull’estetica della bottiglia”. Jacopo Dosio conosce bene i gusti e i motivi delle persone che fanno degustazioni di cibo e vino. Secondo lui, il rapporto tra cibo e vino è cambiato nel tempo e il modo in cui i giovani si approcciano alla degustazione rispecchia l'epoca in cui viviamo. “Il consumismo fa parte della nostra vita e spesso conta di più scattare 40 foto e degustare molteplici proposte in un’unica esperienza piuttosto che scegliere una sola bottiglia. Le persone amano degustare cibo e vino, spinte soprattutto dal fattore emozionale e dalla voglia di sperimentare nuove esperienze”.

“La colpa non è nelle parole, ma nelle intenzioni”: è il parere di Paolo Vizzari. Dell’esperienza come ghostwriter del padre Enzo, critico gastronomico, Paolo Vizzari ha tratto una consapevolezza: l’interesse del grande pubblico per il cibo e il vino si è spostato nettamente nel mondo digitale. “A partire dalla cucina si è aperto un nuovo grosso bacino di potenziali utenti – 'effetto masterchef', potremmo dire – e questo pubblico necessita di un indirizzo”. È attraverso lo storytelling che si costruisce per questi nuovi appassionati un bagaglio di immagini e racconti, che valorizza i punti di forza con una narrazione spontanea e sincera. “Bisogna capire il pubblico a cui ci si rivolge e assumersi una responsabilità nel diffondere informazioni di qualità”.

Ciascuno nel proprio ambito, ogni relatore offre il proprio punto di vista privilegiato. Come influiscono i social media sul consumo di vino tra i giovani? Risponde Sara Piovano che da anni racconta la sua passione per il vino su Instagram, cercando di proporre contenuti di alta qualità per educare e incuriosire i follower: “I social sono efficaci per diffondere la passione per il vino, ma è importante mantenere la serietà e offrire contenuti di valore”.

In conclusione, il consumo responsabile di vino è un approccio saggio ed equilibrato. Acquistare prodotti sostenibili, scegliere etichette di qualità, regolarsi moderatamente nella quantità bevuta e considerare il territorio di produzione significa non solo gustare un buon bicchiere di vino, ma anche promuovere una pratica consapevole e rispettosa dell'ambiente e della salute. Il vino può essere un'esperienza di piacere e cultura, ma anche di responsabilità.

“La cultura del vino è legata all'importanza di preservare la natura e il suo stato di salute, poiché questa Terra è la nostra unica dimora. E se vi dicessi che la musica può essere creata senza alcuno strumento musicale? Il nostro viaggio inizia nella natura e nei suoi ecosistemi, dove radici, piante, pietre e anche i pesci, contrariamente alla locuzione popolare ('muto come un pesce', NDR), suonano in modo armonico e ritmato. Da anni mi dedico a trasformare il rumore cittadino in musica. Tuttavia, la mia recente vacanza a Gozo mi ha aperto gli occhi sulla possibilità di trovare armonie negli elementi naturali. Insieme al regista Luca Saini, abbiamo esplorato una scogliera sulla quale abbiamo percosso questi imponenti massi che hanno risposto con delle note. La registrazione di questi suoni ha rivelato un’antica orchestra preistorica. Questo mi ha motivato, su richiesta di Michelangelo Pistoletto, a continuare la ricerca catturando le note del fiume per una mostra sull’acqua che si è tenuta a Biella. Il mio viaggio musicale ci porta dalle profondità dell'oceano fino ai suoni dei ghiacciai che si spezzano. È urgente la necessità di preservare il nostro ambiente e la sua musica unica”, è quanto sostiene Max Casacci prima della sua esibizione “EARTHPHONIA, opera sonora per la Terra”, in collaborazione con Oxygen Festival.

A partire da oggi, sabato 22 aprile, le piazze della città di Alba e le colline di Langhe e Roero sono pronte ad accogliere tutti gli appassionati che vogliano degustare - consapevolmente - i grandi vini del Piemonte.