Chocolat d'Art presenta le nuove barrette in occasione della visita del Presidente della Repubblica

La pasticceria Chocolat d'Art di Cuneo non smette mai di stupire e, questa volta, ha superato sé stessa con le sue nuove barrette al cioccolato create in occasione della visita del 25 aprile del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cuneo, Borgo San Dalmazzo e Boves.

Queste barrette sono state create con cioccolato di alta qualità e con ingredienti freschi, ma sono anche il risultato del talento e della passione di Max ed Elio. Ogni barretta è fatta a mano con cura e attenzione ai dettagli, rendendo così ogni morso un'esperienza indimenticabile. Inoltre, le barrette sono un'ottima idea regalo per chi ama il cioccolato artigianale di qualità.

Le nuove barrette di Chocolat d'Art sono l'ultima creazione della pasticceria e saranno disponibili solo per un periodo limitato. Questo significa che non puoi lasciartele scappare! Se vuoi regalare a te stesso o ai tuoi cari un'esperienza gastronomica unica e deliziosa, passa da Chocolat d'Art a Cuneo, in via Sebastiano Grandis 6.

