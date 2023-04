Energia e rinnovabili, la svolta che serve al Paese: "L’Italia riparta da cambiamento e innovazione"

Parlando della casa e degli edifici, patrimonio economico e culturale per tutti gli italiani, siamo un Paese conservatore o innovatore?". Nella domanda retorica la provocazione che arriva dall’imprenditore albese Massimo Marengo, fondatore a metà degli anni Duemila del gruppo Albasolar, tra i pionieri del fotovoltaico in Italia, titolare di tre brevetti proprio in tema energia, oggi alla testa di una realtà che, tra dipendenti diretti e aziende dell’indotto, impegna circa duecento collaboratori, con una previsione di fatturato per il 2023 compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, e di 30 se, sempre in tema energia e prodotti correlati, si guarda all’intero gruppo fondato nel 1968 dal padre Silvano.



Un dubbio, quello su dove vada il Paese in un momento foriero di tante incognite, che è anche figlio del dibattito sul quale pare impantanata da settimane l’attualità nazionale, arrovellata su temi quali le supposte minacce rappresentate da cibo sintetico, dagli Ogm, dall’intelligenza artificiale, o sulle difficoltà del Paese di mettere a terra i progetti del Pnrr, come anche sui temi della manodopera che non si trova, come anche le competenze necessarie alle aziende in specifici comparti.



Membro dei vertici provinciali di Confapi, Marengo avanza questa riflessione all’indomani dell’appuntamento romano per i 75 anni della confederazione italiana della piccola e media industria privata , evento che ha coinvolto la sua azienda a distanza di poche settimane dal riconoscimento ottenuto al Ces, la fiera dell’innovazione di Las Vegas , dove la start up innovativa del gruppo, AspecHome Srl, ha potuto presentare l’omonimo "energy smart system" concepito ai piedi delle Langhe.



"Provocazione sì, ma il senso, molto banalmente, è che qui o ci diamo una mossa sul fronte dell’innovazione o rimaniamo al palo come sistema paese, in un mondo sempre più competitivo e interconnesso. L’innovazione deriva dalla competenza, che vuol dire puntare su formazione e meritocrazia. Poi certamente serve un terreno fertile. Negli ultimi trent’anni l’Italia si è invece rivelata un Paese conservatore, incapace di fare vere riforme, dalle tasse alla giustizia, al recente tema della concorrenza. Non siamo capaci di decidere e dare così certezze. Il risultato è che non si investe abbastanza e con costanza, drogati da assistenzialismo e bonus. Il risultato è che pochi internamente investono e ancor meno da fuori, nonostante siamo un’eccellenza manifatturiera che proprio qui ad Alba ha una delle sue punte di diamante, la Ferrero Spa”.



Questo anche nel suo settore?

"L’ambito delle rinnovabili vive una stagione particolare, paradigmatica di una certa deleteria tendenza nella generale gestione dell’economia. La droga del bonus ha fatti danni terribili. Così abituate, famiglie e imprese investono solo a fronte di un incentivo e non quando ce ne sarebbe bisogno. Ma così si rischia di non fare quello che poi serve per anticipare e prepararsi per il futuro, vedasi il problema energia, mentre questi ultimi devono andare andare di pari passo con l’innovazione tecnologica e il cambiamento che comunque arriverà, che piaccia o no, si tratta poi di essere preparati e pronti a questo cambiamento, subirlo o cavalcarlo”.



Eppure l’energia è un comparto cruciale.

"Lo shock subito nei mesi scorsi lo ha ampiamente dimostrato. Il nostro Governo ha dovuto investire miliardi e miliardi di euro, per attutire l’effetto dell’esplosione dei prezzi. Se in tempi non sospetti avesse attuato una corretta politica di investimenti nelle rinnovabili ma anche nell’efficienza energetica, ne avrebbe risparmiato buona parte, mettendosi al riparo da simili scossoni anche per il futuro. Anche le associazioni industriali hanno osteggiato questi investimenti in energia e i risultati adesso si vedono. Parliamo di politica industriale e innovazione, ma alla fine è un fatto anche di cultura del cambiamento che deve essere portato avanti costantemente dalle associazioni di categoria e dalle politica, invece di osteggiare il cambiamento. Anche famiglie e imprese hanno trascurato l’opportunità di investire in efficienza, nonostante incentivi che, anche prima del superbonus, consentivano un recupero pari al 50/65% della spesa( siamo a poco più del 12% chi possiede un fotovoltaico per autoproduzione). Poi arrivano bollette come quelle che abbiamo visto nei mesi scorsi e si corre ai ripari, quando è tardi però. A problematiche simili assistiamo sui progetti del Pnrr. Non siamo in grado di 'metterli a terra’ perché è mancata la programmazione sulle persone. Non si è investito in formazione e innovazione".



Vi riguarda la difficoltà nel reperire personale qualificato lamentata da più parti?

"E’ un altro tema purtroppo attuale, anche se per noi in particolare, finendo il boom del superbonus e dell’industria 4.0, si prevede un consolidamento del mercato. Probabilmente nel medio periodo ci sarà un po’ più di possibilità di trovare figure in uscita da aziende che hanno lavorato sulla spinta dei bonus. In generale però sì, c’è un annoso problema di mancanza delle competenze specifiche occorrenti oggi sul mercato. Col tempo sono state formate professionalità nel campo termico, mentre oggi, in tutto il mondo, il mercato di diverse settori, dall’impiantistica residenziale e industriale, alle auto, sta andando sull’elettrico. Spesso, ad esempio, manca anche il personale competente per andare a venderla, l’innovazione, per spiegarla, integrarla, farla capire. Lato utilizzatore finale i prodotti devono essere semplici, ma la loro integrazione in sistemi complessi deve essere fatta da personale competente e professionale, il fai da te in questo settore, non funziona".



Come se ne esce?

"Ci vogliono scuole specifiche. In questa direzione l’intervento che il professor Carnevale Maffè, docente di Economia alla Bocconi di Milano, ha tenuto proprio all’assemblea di Confapi. Come associazioni di imprese dovremo interagire sempre di più con le scuole, probabilmente fino a crearne di specialistiche, con precise connotazioni territoriali a seconda dei distretti produttivi’, è stato il suo invito. Anche da lì bisogna ripartire. Più in generale, quello che vogliamo fare come Confapi è questo, portare all’attenzione della politica l’esigenza da parte delle aziende di politiche tese a una forte innovazione. Il che significa non fermarsi in battaglie di retroguardia per proteggere lo status quo, ma farsi trovare pronti alle nuove sfide dei mercati. In questo serve un cambio di paradigma. Se il Paese vuole crescere dobbiamo sforzarci di essere innovatori e non conservatori, il cambiamento può essere difficile e impegnativo ma a volte è indispensabile per sopravvivere ed evolvere”.