Noleggiare una barca con Nautal è un’idea fantastica per passare delle vacanze in maniera alternativa e divertente

Per staccare la spina dallo stress quotidiano, perché non optare per una vacanza in barca? Esistono numerose destinazioni da scoprire e vivere momenti di relax insieme alla famiglia o agli amici. Il noleggio barche è un'alternativa originale e divertente alle classiche vacanze al mare o al lago. Scopri la nuova frontiera del turismo con Nautal: noleggia una barca a vela o catamarano, a motore con o senza skipper e passa le tue vacanze in modo unico ed emozionante sull'acqua! Scopri perché il noleggio di barche è l'esperienza perfetta per te.

Perché noleggiare una barca?

Il noleggio di una barca è un'opzione economica e accessibile per chi desidera godersi le vacanze al mare o al lago senza dover acquistare una propria imbarcazione o possedere competenze nautiche, grazie alla possibilità di noleggiare con skipper. In questo modo, è possibile divertirsi senza spendere troppo. Trascorrere del tempo al mare o al lago, sia per una giornata che per una settimana intera, ti consente di rilassarti e ammirare la bellezza dei luoghi. Inoltre, noleggiando una barca puoi organizzare feste memorabili e creare ricordi indimenticabili. Perché non concedersi questo piacere insieme ai propri cari o amici? In base alle tue esigenze, selezionerai la barca più adatta al tuo scopo. Se poi ami più il lago del mare perché non optare per un “Noleggio barche sul Lago Maggiore” con il suo litorale punteggiato da graziose cittadine come Stresa, Verbania, Cannobio e Locarno? Potrai così andare alla scoperta di ville romaniche, eleganti giardini o piccoli borghi tipici, le sponde del Lago Maggiore hanno in serbo per te tante sorprese! Se invece ami il mare e desideri fuggire da spiagge affollate estive e andare alla scoperta di luoghi non facilmente raggiungibili a piedi, il noleggio di una barca diventa essenziale.

Tante mete da raggiungere con una barca a noleggio

Per gli amanti del mare ci sono tanti posti nascosti in Europa che si possono scoprire solo navigando, ecco i migliori! Alcune delle spiagge e calette più belle del mondo sono le più difficili da raggiungere e sono rimaste nascoste al turismo di massa, conservando un'atmosfera unica. Queste sono le uniche destinazioni accessibili via mare! Ce ne sono in abbondanza in Europa, anche nei luoghi più frequentati: nascosti da alte scogliere, protetti da impervi sentieri per raggiungerli, o situati su isole dimenticate. Sono gioielli naturali pronti per essere scoperti in barca a vela! Ecco alcune delle mete migliori per noleggiare una barca questa estate.

Skiathos in Grecia

Una spiaggia di sabbia bianca, mare turchese e pittoresche scogliere di gesso. Benvenuto a Skiathos! Quest'isola greca nel Mar Egeo ha molto da offrire, soprattutto se viaggi in barca a vela. Lasciati incantare da un panorama degno di un libro fotografico e naviga lungo la costa a bordo di un motoscafo o di un catamarano in acque cristalline. Skiathos ha molte baie riparate con deliziose spiagge di ghiaia o sabbia e, soprattutto, la spiaggia di Lalaria è una vera delizia, con un imponente portale roccioso sottomarino, sopra il quale si dice che coloro che vi fanno il bagno ricevano l'eterna giovinezza. Chi ha già fatto una gita in barca dovrebbe assolutamente esplorare le vicine grotte marine che, a seconda della posizione del sole, assumono un'affascinante tonalità blu.

Galesno in Croazia

Pochi ne conoscono il nome, ma i più ne conoscono la forma, che rappresenta un cuore perfetto: stiamo parlando dell'isola di Galesno in Croazia, che si trova tra la costa dalmata e l'isola di Pasman ed è un'opera d'arte assoluta della natura. Ci sono solo quattro isole a forma di cuore al mondo e Galesno è la più facile da esplorare, almeno per gli europei. L'isola è la meta ideale per i romantici ed è raggiungibile solo in barca. Non c'è molto da fare sulla piccola isola e ovviamente la forma dell'isola non è visibile quando ci si cammina intorno. La Croazia, con le sue migliaia di piccole isole, è una destinazione da sogno per le gite in barca. Non c'è quasi un paese che valga la pena di attraversare via mare come la Croazia. Coloro che esplorano la Dalmazia settentrionale dovrebbero quindi pianificare un viaggio nell'isola dell'amore!

Ksamil in Albania

Una delle destinazioni più popolari da visitare in Albania è senza dubbio la città costiera di Ksamil. Infatti, molto popolare, attira ogni anno un gran numero di turisti. Con il suo fascino estivo, i suoi paesaggi greci e le piccole isole che la circondano, Ksamil sarà davvero un luogo imperdibile durante il vostro soggiorno in barca. Dotate di sabbia bianca e mare trasparente, le spiagge di Ksamil sono magnifiche. Quella di Plazhi i Ksamilit o quella di Plazhi Ksamilit sono tra le più emblematiche di questa fantastica destinazione. Inoltre, non dovrai perderti le isole paradisiache che costeggiano l'orizzonte. Alcune di queste isole selvagge popolate da diverse specie di uccelli sono accessibili solo in barca. Tra queste ci sono le "isole gemelle". Si tratta di due isolotti uniti da una lingua di sabbia. Sono dotati di una vegetazione ancora vergine e selvaggia.

Isole Eolie in Sicilia

Le Isole Eolie sono una tappa obbligata per tutti gli amanti del mare e della vela. Questo magnifico arcipelago vulcanico deve il suo nome al dio del vento, Eolo, e presenta un territorio aspro con falesie a picco sul mare, promontori e rocce che vanno dal bianco della pomice al rosso cupo del basalto e all'oro dello zolfo. Un paesaggio unico, quasi ermetico che solo una vacanza in barca a vela può rivelare tutto il suo fascino, rendendo accessibili anche i luoghi più nascosti. Una crociera in barca a vela ti regalerà i panorami più belli di Lipari, Salina, Stromboli, Vulcano, Panarea, Alicudi e Filicudi.

Queste sono solo alcune delle mete che potrai scoprire noleggiando una barca con Nautal, una piattaforma online che offre migliaia di barche a noleggio in Europa ed ovunque nel mondo in modo semplice sicuro ed al miglior prezzo.