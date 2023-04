L'Artigianato protagonista nel centro storico: inaugurata a Saluzzo l'85° edizione della mostra [FOTO]

L’Artigianato sarà protagonista a Saluzzo fino al 1° maggio.

Si è aperta ieri l’85ª Mostra Nazionale dell’Artigianato, vetrina del “saper fare” artigianale del territorio, dislocata a Casa Cavassa che ogni volta sorprende per la bellezza e nel vicino palazzo di Saluzzo di Monterosso, già sede dell’Istituto d’Arte Bertoni, che ha stupito per la bellezza, sconosciuta ai più.

L’edificio che si è aperto in via eccezionale per la rassegna, dopo molti anni di chiusura, è la novità del percorso dell’Artigianato, nell’alto centro storico, a pochi metri dal museo civico in via San Giovanni. Aveva ospitato fino al 2012 la formazione di artigiani d’arte e si richiuderà a fine mostra, per l’avvio del restauro.

Nel percorso delle due location, oltre quaranta ditte artigiane insieme ad associazioni con manifatti in legno, tessuto, ferro battuto, cuoio, ceramica. C’è anche l’ arte dell’ombrello e la liuteria, il gioiello, le arpe.

"Artigiani veri e propri partner della manifestazione", sottolinea il sindaco Mauro Calderoni.

Un artigianato tradizionale, l’edizione è l’85°, con radici nella storia di Saluzzo e delle Terre del Monviso (lo sfondo in cui si pone) , ma che si evolve al passo con i tempi come afferma Daniela Minetti presidente di Confartigianato saluzzese.

Al centro, la filiera, la sostenibilità e la "sfida di lavorare insieme e di allargare le collaborazioni senza campanilismi" sottolinea il consigliere provinciale Silvano Dovetta con il plauso all'Amministrazione.

"Con la mostra si celebra il valore dell’artigianato che fa promozione territoriale" aggiunge Mauro Bernardi, presidente Atl Cuneo.

Start/Artigianato come le altre edizioni, dà visibilità alla formazione professionale svolta all’interno del carcere “Morandi” di Saluzzo, a laboratori ed artigianalità con “I workshop dell’artigianato” quest’anno a Palazzo Monterosso, nella splendida aula magna, propone storie di lavoro di artigiani ed è in dialogo con la rete museale cittadina, illustra Carlotta Giordano presidente della Fondazione Bertoni, ente organizzatore della rassegna con il team coordinato da Alberto Dellacroce.

Il ricco calendario di appuntamenti dell’Artigianato, che dà il via alla settima edizione di Start, quest’anno incentrata sul tema “Essenziale”, propone inoltre la presentazione del libro di Carlo Bessone “La Storia di Amleto Bertoni” (Fusta Editore) in programma lunedì 24 aprile e due mostre ad ingresso libero al "Quartiere” dal 22 aprile al 7 maggio: “Le storie dentro” dell’artista Pierantonio Masotti e “Il suono essenziale. Dalla preistoria all’epoca post industriale” a cura dll’ Apm.

Sabato 22 e domenica 23 aprile sono invece in programma “Storie di artigianato”, visite guidate lungo tutti i luoghi di Start/Artigianato, mentre lunedì 1° maggio si svolgerà il tour “Alla scoperta del fascino di un’antica capitale”, organizzato da MuSa. Musei aperti.

Tutte le informazioni e il programma si trovano sul sito della manifestazione: startsaluzzo.it e sui profili social con l’hashtag #Start23 su Facebook e Instagram.

Orari:Casa Cavassa "Casa dell'Artigianato": domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 19, giorni feriali dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18

Palazzo Saluzzo di Monterosso: sabato 22 e 29 aprile - dalle ore 14 alle 19, domenica 23 e 30 aprile - dalle ore 10 alle 19