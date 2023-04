Un “ponte del 25 Aprile” tra concerti di musica classica e mostre a Savigliano

Sarà un “ponte del 25 aprile” ricco di eventi musicali a Savigliano.

Stasera, sabato 22 aprile, alle 21 nel Salone d’onore del Palazzo Taffini si terrà il primo dei tre concerti cameristici previsti in collaborazione con il Conservatorio Verdi di Torino, il Conservatorio Ghedini e la Fondazione onlus Casa Delfino di Cuneo, con la direzione artistica di Luigi Dominici e Michelangelo Alocco.

Ju Ruchun al violino, Alessandro Ricobello al violoncello e Alessio Ferrarese al pianoforte si esibiranno su musiche di Beethoven e Rachmaninoff.

Lunedì 24 aprile alle 21 al Teatro Milanollo avrà luogo il concerto del “Guitar Ensemble 2023”diretto da Cristiano Alasia, nell’ambito del programma “Chitarre in Città 2023”, dedicato a giovani chitarristi, con la direzione artistica di Cristiano Alasia e Michelangelo Alocco, che ha avuto molto successo nella prima edizione dello scorso anno.

“Si vuol creare l’opportunità per i giovani – dicono gli organizzatori - di suonare e stare insieme in orchestra di chitarre, vivendo l’esperienza musicale come un contesto favorevole alla crescita artistica e culturale e alla nascita di significativi legami di amicizia. I giovani infatti studieranno in ensemble il programma al Centro Culturale, sotto la guida del maestro Alasia, nei due giorni di domenica 23 e lunedì 24 aprile per poi eseguirlo nel concerto finale aperto al pubblico”.

A Palazzo Cravetta (via Jerusalem 4) sarà visitabile la mostra di chitarre e strumenti a pizzico “Rosa sonora” (nei due percorsi: “Progetto “MusicArte” – Ventennale 2003-2023 e “La tradizione musicale saviglianese”) che proseguirà fino al 31 luglio.

Le aperture in questi giorni festive rispettano i seguenti orari: sabato 22 ore 15-18, domenica 23 ore 10-13 e 15-18,30 (ospite nel pomeriggio la chitarrista Patrizia Giannone) e martedì 25 aprile ore 10-13 e 15-18,30.

Gli eventi sono curati dal Civico Istituto Musicale Fergusio di Savigliano.