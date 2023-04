Gianna Gancia (Lega): "Bene Europa su DOP E IGP"

"Con l’avvio della riforma del regolamento DOP E IGP e l’emendamento “anti Prosek”, il Parlamento europeo, in Commissione Agricoltura, ha espresso, chiaramente e in modo compatto, la volontà di porre freno ai tentativi di sfruttare la popolarità dei prodotti tipici evocandone il nome per tutelare le nostre produzioni di qualità dalla concorrenza sleale. Il DOP economico a livello europeo vale quasi 80 miliardi, di cui 20 è italiano: è prioritario tutelare la qualità, difendere il lavoro di tante persone e di tanti imprenditori nei settori agroalimentare e vinicolo, oltre che l’immagine dell’Italia e dell’Europa.

L’attenzione è alta e il mio impegno è massimo in difesa delle peculiarità economiche dei nostri territori, a fianco di chi fa sacrifici, investe risorse e dà lavoro. Per arrivare all’approvazione del regolamento entro la fine dell’anno serve l’impegno di tutti".

Così Gianna Gancia, europarlamentare della Lega in occasione dell’approvazione del mandato negoziale della riforma delle indicazioni geografiche dell’UE in Commissione Agricoltura.